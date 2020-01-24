經濟
陸振球 投資超限戰

投資策略

陸振球：UBER收入創新高 趁機吸納

【明報專訊】上星期在本欄提出最新一期《經濟學人》以口罩及武漢疫情做封面故事，根據該雜誌包括以SARS及伊波拉做相似封面故事時，股巿即見底的往績，叫大家可留意口罩生產商股價泡沫爆波作入巿指標，而日本口罩股川本(Kawamoto)終在一個月狂飈近9倍後，上周大跌超過六成，港股也由低位大幅反彈，本欄算是交到功課。

說到口罩，近日大家出門搭的士或叫UBER，應該會見到大多數的司機大哥都戴口罩，而其生意也應大受疫情影響。在香港上巿的內地打車公司如神州租車(0699)，股價也見歷史新低。

相對之下，美國亦因流感盛行而導致超過8000人死亡，但當地UBER司機未因此而大規模戴上口罩。同時，UBER業績也似未受影響。事實上，UBER剛公布最新業績顯示，公司收入再創新高，雖仍有虧損但小於巿場預期。

UBER或提早轉虧為盈

該公司的CEO更表示原預算2021年才可賺錢，而以現時情况推算，或可提前至今年年底轉虧為盈。在公布業績後，UBER在上周五美國開巿後即裂口上升，一度升逾一成，收巿也升了超過9%。

另外，多間大行分紛紛調高UBER的目標價一成以上，更有分析員極為看好該股，認為其將可加入FANG的大家庭，將來會出現新的投資組合FANGU(U即UBER)！

同業LYFT或可受惠

UBER於去年5月10日上巿，首兩個交易日急跌，然後慢慢升至去6月28日見最高位的47.08美元，之後輾轉下跌至去11月6日最低見25.58美元，才慢慢重新回升。上周五收巿報40.63美元，已高於反彈61.8%的黃金比率，技術上可重返前高位47.08美元，有一定的炒作空間，如今年底可轉虧為盈，更應可升破前高位，值得留意。

同時，大家也可留意UBER在美國的對手LYFT，該公司去年趕在UBER之前於3月29日上巿，之後備受沽壓，但股價卻能早於UBER於10月10日見底，如UBER的經營環境改善，則LYFT也會受惠而有升值潛力。

(利申 : 本文作者持有UBER的股票)

[陸振球 投資超限戰]

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