郵輪旅保涵蓋範疇多 保費較高 宣布封城前購旅保 取消行程才有得賠

明報記者 龍彩霞

市場上旅保在郵輪旅程保障一項中，因為郵輪旅程一般時間較長，而且涉及多個國家，故此發生事故的機會率會較點對點的旅程較高，索償亦因此較多，保費自然較貴，也因此獨立的郵輪保險計劃，保費較一般旅遊保險高出一倍或以上。

獨有接駁登船交通延誤保障

郵輪保險獨有的保障也涵蓋最常發生的旅程延誤而要取消行程。由於不少郵輪旅程須要旅客到海外登船，如果接駁登船的交通因罷工、暴動、惡劣天氣、天災等保險公司指明的原因，而延誤了保單列明的時間（一般為8至10小時），並因此無法登船而需要取消郵輪旅程，就可獲賠償未能退回的旅程費用，賠償上限通常是5萬元至10萬元左右。其餘還包括上岸觀光旅程取消或縮短和緊急使用衞星電話費用等。當然一般旅遊保險中的醫療費用、人身意外、緊急運送、旅程延誤、遺失現金等保障，也包含在內。

目前市面上大部分郵輪保險都以旅遊保險的附加保障形式推售，例如AIG、豐隆、藍十字、中銀等，只有個別保險公司如蘇黎世和保誠有提供獨立的郵輪保險計劃。好像今次有船上乘客患病，投保人士若因生病中斷郵輪旅程，未使用完的郵輪部分可否得到理賠？例如原本10天的航程付了1000美元，但只玩了兩天就生病回家了，那剩下的八天約800美元可以獲得理賠嗎？投保人當沒用完的旅程是無法向保險公司申請理賠，但是保險公司可以提供機票或其他交通工具的費用讓投保人返回船上繼續旅程。而現時世界夢號郵輪已回到香港，保險公司通常要求受保人需要在當地接受首次之治療，然後回港後連續90天內之覆診費用則屬保障範圍之內。但若該疾病已被傳媒廣泛報道，就算受保人返港後才不適尋醫，保險公司只會酌情處理。

愈早買旅保 愈有保障

網站MoneyHero發表報告指出，好似今次事件，湖北省武漢市在2020年1月23日宣布「封城」後，同省其他城市都相繼封城。若大家在事件宣布前已購買旅遊保險，就不用擔心保險公司不賠償的問題了。所以想去旅行想去得安心，愈早購買旅遊保險，就可以愈早得到保障。至少真的無奈被迫取消行程時，都可以補償金錢上的損失。至於在武漢宣布封城後才購買旅遊保險，便要視乎保險公司的政策。

以AIG美亞保險為例，若於2020年1月29日下午6時或之前購買美亞飛翔旅遊保障計劃，將根據保單的承保範圍提供取消旅程／更改旅程的保障，投保人須於旅程出發前的一星期內，留意最新消息。如遇到原定旅程爆發傳染病或流行病，而香港特區政府或世界衛生組織已發出重要聲明，告知勿前往香港境外受感染的地區；其二是香港政府為此擬定旅遊目的地發出紅色或黑色外遊警示，投保人可根據保單條款之取消／更改旅程的部分申請索償。

Starr Companies列明購於2020年1月23日或之後的保單，如目的地為中國大陸，不會保障因新型冠狀病毒所引致有關取消或提早結束旅程的損失。至於Allied World則宣布，倘若旅遊保單是由2020年1月24日下午12時或以後簽發，而投保人的目的地是武漢，或途經武漢或其他中國政府已宣布為傳染病封鎖疫區的城市；倘若旅遊保單是由2020年1月31日凌晨零時或以後簽發，而投保人目的地是，或包括，或途經中國內地（不包括港澳），所有旅保保單將不會提供保障於任何與新型冠狀病毒相關的損失。

新肺炎多已列不受保事項

至於中國平安保險則公布，如投保人的旅遊保險保單是由2020年2月4日下午3時或以後簽發，將不會提供保障與任何新型冠狀病毒相關或所引起的損失。而FWD富衛表示，就新型冠狀病毒所引致的「旅程取消」及「縮短旅程」保障，須於下列所示之日期及時間前投保才受保障：

1. 旅程目的地為武漢或途經武漢，有關旅遊保險必須在2020年1月23日早上10時前投保；

2. 旅程目的地為中國其他各省、澳門、台灣、日本、韓國、越南、新加坡、澳洲、馬來西亞、柬埔寨、菲律賓、泰國、尼泊爾、斯里蘭卡、印度、美國、加拿大、法國、芬蘭、德國及阿聯酋，有關旅遊保險必須在2020年1月31日凌晨2時前投保；

3. 其他國家或地區若稍後被世衛確診為受感染國家或地區（以世衛疫情監控報告為準），有關旅遊保險必須在公布前投保。

因疫情不獲簽證 航機或可改簽

同時，目的地國家政府預防疫情而宣布拒絕港人入境，一般旅遊保險計劃是不會保障相關損失。雖然旅行保險不理賠，但有部分航空公司允許顧客免費改簽及退票，酒店也有可能提供更改時間或退款的選擇，詳情可向有關方面查詢。

如果旅遊目的地的政府，純粹因為防範疫情而不發簽證，保險公司是不會提供取消行程保障。不過，旅行社、航空公司及酒店，也有可能提供更改時間或退款的選擇，不過詳情請向有關方面查詢。

[金融超市]