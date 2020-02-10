經濟
李聲揚 股市非常道

投資策略

李聲揚：肺炎市况5個啟示

【明報專訊】肺炎疫情仍然嚴峻，仍然看不到盡頭。但股市向來是另一種邏輯，美股再次破頂，恒指上星期也反彈約1100點，升幅4%。問「疫情見底未？」，是問錯問題。

有追隨小弟文章和facebook專頁的，上星期回報應該不錯。上星期題目是〈今天迎接終極一跌？〉，結果A股上星期一復市後大跌，但絕對是預期中。原本小弟認為恒指當天會「終極一跌」，再跌500至1000點才見底，結果星期一恒指已是微升收市，打後更反彈千多點。

小弟在文章曾提及「《經濟學人》封面指標」，朋友陸振球也在文章提到「等日本口罩股爆煲」，這些並非花邊新聞，而是量度市場恐懼。看這類指標，準繩度一定比每天盯着感染及死亡數字有用，對個人心理也較好。

恒指由高位回落3000點也不到，不足10%，跌幅之小令小弟意外。回升1000點後，短期值博率已不太高，下次請早。當然中線投資者不用擔心，小弟年初稱「恒指今年上望33000點」的說法，暫時不用修正，肺炎影響經濟是必然的，但對恒指目標的影響，應該只是幾百點。

機會錯過後，是時侯靜下來，細想大家由今次疫情得到甚麼投資教訓：

（1）歷史驚人地相似。過去表現不保證將來回報，但「別人恐懼時貪婪」，還是硬道理，也經得起實證。1月恒指跌了近6.6%（約1900點），小弟在facebook專頁有統計（見表）：近10年恒指大跌6.6%後買入，勝算甚高，而且持有愈長期回報愈好；也有質疑為何小弟略去2008年及其他股災年份，小弟後來再整理數據，加入不同年份，得出結論也是相似。原因很簡單：投資者總是驚弓之鳥，最初必然向最壞處想，先沽為敬；然後又總是怕執輸，又會追貨。

學習擁抱「波幅」 捕捉入市良機

（2）入市機會總有。錯過了今次機會又如何？好消息是，波幅其實是你的朋友，學習去擁抱它。大起大落的2008及2009年後，近10年的股市，算是「和平時期」。但10年太平盛世中，仍有13個月（未計今年），恒指的單月跌幅超過6.6%，也就是一年總有一次。下次機會來時，記得捉緊，不要再恐慌。諷刺的是，近10年唯一一次沒有此等機會，正是雞犬皆升的2017年，事後證明是買股票的壞時間。

（3）盲搶廁紙比盲沽股票更理性。小弟朋友不乏中產知識分子，看到大媽們搶紙巾，總是譏諷。但想想看，大媽搶廁紙，很不理性嗎？總數可能只是一千幾百，單價也和平時一樣，又不用排幾小時，真的很笨？相反，很多投資者，在跌市時急急沽出，到升市時又高價追入，是不是比大媽更笨？大家取笑大媽，說「廁紙怎會不夠用？」時，有否想過，「股市又怎會不停跌？」

不要讓新聞支配情緒 影響投資決定

（4）不應被新聞牽着走。新聞還是要看，但不要讓它支配了你的情緒，更不應被它影響投資決定。自問定力差的，倒不如關掉電視機，把WhatsApp的無聊群組靜音，只看數字。我們尊重知識，但世界很複雜。單單是應不應戴口罩，不同醫生已經有不同意見，試問我們凡夫俗子，如何能判斷？疫情會擴散多大更難判斷，再去假設經濟影響，再去想股市影響──最後就像玩「以訛傳訛」遊戲一樣，完全失真，浪費時間。

（5）「最壞情况」可以不理，或曰若去想想「最壞情况」，再去決定又如何？其他決定可能可以，投資萬萬不可。以前年少氣盛，凡有客戶或銷售同事問及最壞情况，定必發火。最壞情况當然就是人類死清光，還買甚麼股票？對方認為是氣話，會叫小弟realistic一點，但realistic就不是最壞情况啦。要判斷最壞情况，應該用數字（例如上述提及的恒指單月大跌後表現，或是市帳率等等），不是維園阿伯式沙盤推演幾億人染病。

http://www.facebook.com/ivanliresearch/

康證投資研究部董事

[李聲揚 股市非常道]

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