黃德几：平安好醫生69元可吸納

集團目前註冊用戶數目已突破3億，去年6月底月活躍用戶數（MAU），按年上升29%至6270萬。集團去年6月推出付費會員新產品「平安好醫生私家醫生會員」，為用戶提供一對一專屬私家醫生線上診斷，以及多項醫療健康服務。集團去年11月斥資1.3億元（人民幣，下同），收購海典擴大後股本20%股權。海典為內地最大連鎖藥店渠道ERP（企業資源計劃）/SaaS（軟件即服務）信息服務提供商之一，覆蓋超過12萬家零售藥店，料可產生協同效應。

醫療毛利率高達五成

集團去年上半年總收入22.73億元，按年急增102.4%，淨虧損收窄38.4%至2.74億元，淨虧損率由前年同期39.6%，改善27.6個百分點至12%。期內，在線醫療收入錄得顯著增長，按年上升80.5%至3.36億元，佔總收入14.8%；在線醫療毛利率高達50.5%，按年上升6.8個百分點。集團將2月11日本周二公布2019年度全年業績，值得留意。

走勢上，1月22日高見75.45元（港元，下同）有獲利回套，近日重拾升勢，重上10天線，STC%K線升穿%D線，MACD牛熊差距擴大，可考慮69元水平吸納，反彈阻力75.45元，不跌穿65元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]