經濟
黃德几 几不可失

投資策略

黃德几：平安好醫生69元可吸納

【明報專訊】武漢新型冠狀病毒持續擴散，內地確診病例及死亡個案與日俱增，疫情仍會維持一段時間，在線醫療服務需求料將持續上升。平安好醫生（1833）在內地經營互聯網醫療健康平台，隨着市民對健康衛生意識提高，互聯網醫療服務日趨普及，業務長線具增長空間。

集團目前註冊用戶數目已突破3億，去年6月底月活躍用戶數（MAU），按年上升29%至6270萬。集團去年6月推出付費會員新產品「平安好醫生私家醫生會員」，為用戶提供一對一專屬私家醫生線上診斷，以及多項醫療健康服務。集團去年11月斥資1.3億元（人民幣，下同），收購海典擴大後股本20%股權。海典為內地最大連鎖藥店渠道ERP（企業資源計劃）/SaaS（軟件即服務）信息服務提供商之一，覆蓋超過12萬家零售藥店，料可產生協同效應。

醫療毛利率高達五成

集團去年上半年總收入22.73億元，按年急增102.4%，淨虧損收窄38.4%至2.74億元，淨虧損率由前年同期39.6%，改善27.6個百分點至12%。期內，在線醫療收入錄得顯著增長，按年上升80.5%至3.36億元，佔總收入14.8%；在線醫療毛利率高達50.5%，按年上升6.8個百分點。集團將2月11日本周二公布2019年度全年業績，值得留意。

走勢上，1月22日高見75.45元（港元，下同）有獲利回套，近日重拾升勢，重上10天線，STC%K線升穿%D線，MACD牛熊差距擴大，可考慮69元水平吸納，反彈阻力75.45元，不跌穿65元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]

上 / 下一篇新聞

眾安燒錢吸存款 業界：單高息難留客 疫情打亂部署 虛銀多延至次季開業
眾安燒錢吸存款 業界：單高息難留客 疫情打亂部署 虛銀多延至次季開業
提供優惠咖啡店 眾安保險主席兒子經營
提供優惠咖啡店 眾安保險主席兒子經營
外國虛銀靠獨特服務跑出 美Chime客戶可「預支薪金」
外國虛銀靠獨特服務跑出 美Chime客戶可「預支薪金」
支付寶開通港信用卡增值 上限2000元人幣
支付寶開通港信用卡增值 上限2000元人幣
內地疫情礙摘口罩 「刷臉支付」停用
內地疫情礙摘口罩 「刷臉支付」停用
僑鑫張強生：憂內地疫情持續 買金勝買股
僑鑫張強生：憂內地疫情持續 買金勝買股
資本集團James Blair：高息債基金息率7厘 穩中求勝
資本集團James Blair：高息債基金息率7厘 穩中求勝
投研合一 重視操盤 兩大致勝之道
投研合一 重視操盤 兩大致勝之道
匯豐推的士小巴貸款「還息不還本」 業界︰流動性暫仍穩健 未需申請
匯豐推的士小巴貸款「還息不還本」 業界︰流動性暫仍穩健 未需申請
陳茂波料經濟損失較SARS更嚴重
陳茂波料經濟損失較SARS更嚴重
人行今發首批專項再貸款
人行今發首批專項再貸款
萬方：聯合家族辦公室 成本降逾60%
萬方：聯合家族辦公室 成本降逾60%
WorkTech：行業整合中 須引入多行業
WorkTech：行業整合中 須引入多行業
加國初創企業 互動式地圖助遊客
加國初創企業 互動式地圖助遊客
張兆聰：中央撐網醫 買平安好醫生
張兆聰：中央撐網醫 買平安好醫生
余淑穎：安老按揭作終身年金
余淑穎：安老按揭作終身年金
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：互聯網使用增 阿里牛61112
金子：互聯網使用增 阿里牛61112
張兆聰：大巿急彈後只宜小注怡情
張兆聰：大巿急彈後只宜小注怡情
蔡金強：疫情之後五大變化
蔡金強：疫情之後五大變化
陳大為：孳息再朝倒掛方向非吉兆
陳大為：孳息再朝倒掛方向非吉兆
楊書健：疫情顯企業分散投資重要性
楊書健：疫情顯企業分散投資重要性
謝偉銓：抗疫戰要短中長期部署
謝偉銓：抗疫戰要短中長期部署
沈永年：買灣區樓要考慮周邊配套
沈永年：買灣區樓要考慮周邊配套
李聲揚：肺炎市况5個啟示
李聲揚：肺炎市况5個啟示
郵輪旅保涵蓋範疇多 保費較高 宣布封城前購旅保 取消行程才有得賠
郵輪旅保涵蓋範疇多 保費較高 宣布封城前購旅保 取消行程才有得賠
陸振球：UBER收入創新高 趁機吸納
陸振球：UBER收入創新高 趁機吸納
陸振球：退一步海闊天空
陸振球：退一步海闊天空
林少陽：留意重災旅遊股
林少陽：留意重災旅遊股
技術取勝：金蝶升穿三角形頂部
技術取勝：金蝶升穿三角形頂部
潘迪藍：油價再大跌空間有限
潘迪藍：油價再大跌空間有限
蘇沛豐：不受疫情影響 中教可追落後
蘇沛豐：不受疫情影響 中教可追落後
李順威：巿場調整盤路非避險
李順威：巿場調整盤路非避險
劉思明：港股待變 電訊股息率吸引
劉思明：港股待變 電訊股息率吸引
何啟聰：績前部署好倉 吼阿里牛58951
何啟聰：績前部署好倉 吼阿里牛58951
瑞銀亞洲：疫症下看淡 美團沽21348
瑞銀亞洲：疫症下看淡 美團沽21348
摩根大通亞洲：產品發布在即 小米Call 20884
摩根大通亞洲：產品發布在即 小米Call 20884
周顯：主動決堤是沒辦法的辦法
周顯：主動決堤是沒辦法的辦法
何國良：美國大選年 美股回報佳
何國良：美國大選年 美股回報佳
張佩儀：月供股票及基金助儲蓄
張佩儀：月供股票及基金助儲蓄
王弼：武肺刺激通脹 可變黑天鵝
王弼：武肺刺激通脹 可變黑天鵝
曾淵滄：券商股也是5G概念股
曾淵滄：券商股也是5G概念股
湯文亮：還息不還本 治標兼保本
湯文亮：還息不還本 治標兼保本
陳永傑：量寬低息 揸樓股保值
陳永傑：量寬低息 揸樓股保值
廖偉強：今年樓價還會升嗎？
廖偉強：今年樓價還會升嗎？
布少明：不妨趁疫情 搶先入市
布少明：不妨趁疫情 搶先入市
李志成：有意置業 量力而為
李志成：有意置業 量力而為
盧楚仁：美元強勢回歸 不利港經濟
盧楚仁：美元強勢回歸 不利港經濟
億京荃灣王國成形 商廈招租 潘志才：樂觀迎戰艱巨市况
億京荃灣王國成形 商廈招租 潘志才：樂觀迎戰艱巨市况
投官地私人併購 雙管齊下增土儲
投官地私人併購 雙管齊下增土儲
天宇海3房948萬沽 回到兩年前
天宇海3房948萬沽 回到兩年前
133 PORTOFINO開齋 4房單位售2878萬
133 PORTOFINO開齋 4房單位售2878萬
上月十大屋苑143宗買賣 4個月低位
上月十大屋苑143宗買賣 4個月低位
珀居擁小欖山海自然景
珀居擁小欖山海自然景
海濱南岸呎價跌返兩年前
海濱南岸呎價跌返兩年前
買兩電一煤為退休做準備
買兩電一煤為退休做準備