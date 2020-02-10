黃德几：平安好醫生69元可吸納

【明報專訊】武漢新型冠狀病毒持續擴散，內地確診病例及死亡個案與日俱增，疫情仍會維持一段時間，在線醫療服務需求料將持續上升。平安好醫生（1833）在內地經營互聯網醫療健康平台，隨着市民對健康衛生意識提高，互聯網醫療服務日趨普及，業務長線具增長空間。
集團目前註冊用戶數目已突破3億，去年6月底月活躍用戶數（MAU），按年上升29%至6270萬。集團去年6月推出付費會員新產品「平安好醫生私家醫生會員」，為用戶提供一對一專屬私家醫生線上診斷，以及多項醫療健康服務。集團去年11月斥資1.3億元（人民幣，下同），收購海典擴大後股本20%股權。海典為內地最大連鎖藥店渠道ERP（企業資源計劃）/SaaS（軟件即服務）信息服務提供商之一，覆蓋超過12萬家零售藥店，料可產生協同效應。
醫療毛利率高達五成
集團去年上半年總收入22.73億元，按年急增102.4%，淨虧損收窄38.4%至2.74億元，淨虧損率由前年同期39.6%，改善27.6個百分點至12%。期內，在線醫療收入錄得顯著增長，按年上升80.5%至3.36億元，佔總收入14.8%；在線醫療毛利率高達50.5%，按年上升6.8個百分點。集團將2月11日本周二公布2019年度全年業績，值得留意。
走勢上，1月22日高見75.45元（港元，下同）有獲利回套，近日重拾升勢，重上10天線，STC%K線升穿%D線，MACD牛熊差距擴大，可考慮69元水平吸納，反彈阻力75.45元，不跌穿65元續持有。