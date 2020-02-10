沈永年：買灣區樓要考慮周邊配套

以往港人投資中山，多偏向投資中山較南位置的坦州鎮，因其鄰近珠海香洲區，甚至被稱為珠海的「後花園」，但筆者認為，中山的神灣鎮可以看高一線。

中山神灣鎮 樓價低水

由於神灣鎮靠近珠海斗門、金灣，車程僅約15至20分鐘，所以筆者預料隨着珠海西區的崛起，神灣鎮的樓價將直接被帶動做好，更重要的是，神灣鎮目前是全中山平均樓價最低的地方。

筆者一直偏向選擇一些樓價低且前景佳的城市或地區來投資，期望未來的發展會帶動物業升值，神灣鎮的房價目前正處於價格窪地水平，筆者在考察時亦發現，神灣鎮那邊已有不少大型發展商買地起樓，有些項目質素更很不錯，時代就是其中一家具有信心保證的發展商。

也是因為這個原因，作為一個價錢廉且有一個不錯的升值前景，神灣鎮的香海北岸確是很好的選擇。但有點需要注意，香海北岸若用作自住或度假，或許覺得地理位置比較偏遠，感覺上周邊環境較落後，出入或購物可能不太方便，所以筆者認為，此盤用來自住可能要等三五年後或更合適，始終該區仍在開發中。

中山美宸欠缺周邊配套

位處中山西區的時代美宸，筆者覺得適合一些短期內自住的人士，因為那裏的生活配套已發展成熟。但也有地方需要留意，此盤周邊的配套設施檔次較低，而且以旅遊性質來看，那裏可供玩樂的地方比較少，度假來講可能會略嫌悶一些，但作為生活居住的就絕對不成問題，因周邊食肆、超市、商店都應有盡有，只要不嫌那裏的生活質素較平民化，此盤亦是適合的，且價錢也算合理。

珠海時代都薈大境位置佳

至於位處珠海斗門的時代都薈大境，若按讀者的投資需求，五至十年左右將會放售，期其間則作度假之用的話，筆者認為此盤確實不錯。該盤的整體規模頗大，位置在西區來說亦是頗佳的，由時代都薈大境前往珠海橫琴長隆海洋王國、御溫泉等旅遊景點也非常方便，就度假玩樂而言，該盤位置絕對適合。

總括而言，筆者認為上述三盤以時代都薈大境最適合該讀者。值得一提是，該盤以前是不帶裝修的，屬毛坯房，最近才可讓買家選擇連裝修，而筆者亦建議該讀者選擇連裝修，主要是香港人在內地買樓後找裝修是非常麻煩的，而且費用亦非便宜，那就無謂選擇毛坯增添自己的煩惱吧！

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[沈永年 大灣區樓市解碼]