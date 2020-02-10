經濟
沈永年 大灣區樓市解碼

投資策略

沈永年：買灣區樓要考慮周邊配套

【明報專訊】有讀者打算在大灣區置業作投資用途，預計5至10年後左右放售，其間單位則用作放假時與家人度假自住之用，問筆者中山神灣鎮的香海北岸、中山西區的時代美宸，還是珠海斗門的時代都薈大境會較適合。

以往港人投資中山，多偏向投資中山較南位置的坦州鎮，因其鄰近珠海香洲區，甚至被稱為珠海的「後花園」，但筆者認為，中山的神灣鎮可以看高一線。

中山神灣鎮 樓價低水

由於神灣鎮靠近珠海斗門、金灣，車程僅約15至20分鐘，所以筆者預料隨着珠海西區的崛起，神灣鎮的樓價將直接被帶動做好，更重要的是，神灣鎮目前是全中山平均樓價最低的地方。

筆者一直偏向選擇一些樓價低且前景佳的城市或地區來投資，期望未來的發展會帶動物業升值，神灣鎮的房價目前正處於價格窪地水平，筆者在考察時亦發現，神灣鎮那邊已有不少大型發展商買地起樓，有些項目質素更很不錯，時代就是其中一家具有信心保證的發展商。

也是因為這個原因，作為一個價錢廉且有一個不錯的升值前景，神灣鎮的香海北岸確是很好的選擇。但有點需要注意，香海北岸若用作自住或度假，或許覺得地理位置比較偏遠，感覺上周邊環境較落後，出入或購物可能不太方便，所以筆者認為，此盤用來自住可能要等三五年後或更合適，始終該區仍在開發中。

中山美宸欠缺周邊配套

位處中山西區的時代美宸，筆者覺得適合一些短期內自住的人士，因為那裏的生活配套已發展成熟。但也有地方需要留意，此盤周邊的配套設施檔次較低，而且以旅遊性質來看，那裏可供玩樂的地方比較少，度假來講可能會略嫌悶一些，但作為生活居住的就絕對不成問題，因周邊食肆、超市、商店都應有盡有，只要不嫌那裏的生活質素較平民化，此盤亦是適合的，且價錢也算合理。

珠海時代都薈大境位置佳

至於位處珠海斗門的時代都薈大境，若按讀者的投資需求，五至十年左右將會放售，期其間則作度假之用的話，筆者認為此盤確實不錯。該盤的整體規模頗大，位置在西區來說亦是頗佳的，由時代都薈大境前往珠海橫琴長隆海洋王國、御溫泉等旅遊景點也非常方便，就度假玩樂而言，該盤位置絕對適合。

總括而言，筆者認為上述三盤以時代都薈大境最適合該讀者。值得一提是，該盤以前是不帶裝修的，屬毛坯房，最近才可讓買家選擇連裝修，而筆者亦建議該讀者選擇連裝修，主要是香港人在內地買樓後找裝修是非常麻煩的，而且費用亦非便宜，那就無謂選擇毛坯增添自己的煩惱吧！

drmall2019@gmail.com

[沈永年 大灣區樓市解碼]

上 / 下一篇新聞

眾安燒錢吸存款 業界：單高息難留客 疫情打亂部署 虛銀多延至次季開業
眾安燒錢吸存款 業界：單高息難留客 疫情打亂部署 虛銀多延至次季開業
提供優惠咖啡店 眾安保險主席兒子經營
提供優惠咖啡店 眾安保險主席兒子經營
外國虛銀靠獨特服務跑出 美Chime客戶可「預支薪金」
外國虛銀靠獨特服務跑出 美Chime客戶可「預支薪金」
支付寶開通港信用卡增值 上限2000元人幣
支付寶開通港信用卡增值 上限2000元人幣
內地疫情礙摘口罩 「刷臉支付」停用
內地疫情礙摘口罩 「刷臉支付」停用
僑鑫張強生：憂內地疫情持續 買金勝買股
僑鑫張強生：憂內地疫情持續 買金勝買股
資本集團James Blair：高息債基金息率7厘 穩中求勝
資本集團James Blair：高息債基金息率7厘 穩中求勝
投研合一 重視操盤 兩大致勝之道
投研合一 重視操盤 兩大致勝之道
匯豐推的士小巴貸款「還息不還本」 業界︰流動性暫仍穩健 未需申請
匯豐推的士小巴貸款「還息不還本」 業界︰流動性暫仍穩健 未需申請
陳茂波料經濟損失較SARS更嚴重
陳茂波料經濟損失較SARS更嚴重
人行今發首批專項再貸款
人行今發首批專項再貸款
萬方：聯合家族辦公室 成本降逾60%
萬方：聯合家族辦公室 成本降逾60%
WorkTech：行業整合中 須引入多行業
WorkTech：行業整合中 須引入多行業
加國初創企業 互動式地圖助遊客
加國初創企業 互動式地圖助遊客
張兆聰：中央撐網醫 買平安好醫生
張兆聰：中央撐網醫 買平安好醫生
余淑穎：安老按揭作終身年金
余淑穎：安老按揭作終身年金
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：互聯網使用增 阿里牛61112
金子：互聯網使用增 阿里牛61112
張兆聰：大巿急彈後只宜小注怡情
張兆聰：大巿急彈後只宜小注怡情
蔡金強：疫情之後五大變化
蔡金強：疫情之後五大變化
陳大為：孳息再朝倒掛方向非吉兆
陳大為：孳息再朝倒掛方向非吉兆
楊書健：疫情顯企業分散投資重要性
楊書健：疫情顯企業分散投資重要性
謝偉銓：抗疫戰要短中長期部署
謝偉銓：抗疫戰要短中長期部署
黃德几：平安好醫生69元可吸納
黃德几：平安好醫生69元可吸納
李聲揚：肺炎市况5個啟示
李聲揚：肺炎市况5個啟示
郵輪旅保涵蓋範疇多 保費較高 宣布封城前購旅保 取消行程才有得賠
郵輪旅保涵蓋範疇多 保費較高 宣布封城前購旅保 取消行程才有得賠
陸振球：UBER收入創新高 趁機吸納
陸振球：UBER收入創新高 趁機吸納
陸振球：退一步海闊天空
陸振球：退一步海闊天空
林少陽：留意重災旅遊股
林少陽：留意重災旅遊股
技術取勝：金蝶升穿三角形頂部
技術取勝：金蝶升穿三角形頂部
潘迪藍：油價再大跌空間有限
潘迪藍：油價再大跌空間有限
蘇沛豐：不受疫情影響 中教可追落後
蘇沛豐：不受疫情影響 中教可追落後
李順威：巿場調整盤路非避險
李順威：巿場調整盤路非避險
劉思明：港股待變 電訊股息率吸引
劉思明：港股待變 電訊股息率吸引
何啟聰：績前部署好倉 吼阿里牛58951
何啟聰：績前部署好倉 吼阿里牛58951
瑞銀亞洲：疫症下看淡 美團沽21348
瑞銀亞洲：疫症下看淡 美團沽21348
摩根大通亞洲：產品發布在即 小米Call 20884
摩根大通亞洲：產品發布在即 小米Call 20884
周顯：主動決堤是沒辦法的辦法
周顯：主動決堤是沒辦法的辦法
何國良：美國大選年 美股回報佳
何國良：美國大選年 美股回報佳
張佩儀：月供股票及基金助儲蓄
張佩儀：月供股票及基金助儲蓄
王弼：武肺刺激通脹 可變黑天鵝
王弼：武肺刺激通脹 可變黑天鵝
曾淵滄：券商股也是5G概念股
曾淵滄：券商股也是5G概念股
湯文亮：還息不還本 治標兼保本
湯文亮：還息不還本 治標兼保本
陳永傑：量寬低息 揸樓股保值
陳永傑：量寬低息 揸樓股保值
廖偉強：今年樓價還會升嗎？
廖偉強：今年樓價還會升嗎？
布少明：不妨趁疫情 搶先入市
布少明：不妨趁疫情 搶先入市
李志成：有意置業 量力而為
李志成：有意置業 量力而為
盧楚仁：美元強勢回歸 不利港經濟
盧楚仁：美元強勢回歸 不利港經濟
億京荃灣王國成形 商廈招租 潘志才：樂觀迎戰艱巨市况
億京荃灣王國成形 商廈招租 潘志才：樂觀迎戰艱巨市况
投官地私人併購 雙管齊下增土儲
投官地私人併購 雙管齊下增土儲
天宇海3房948萬沽 回到兩年前
天宇海3房948萬沽 回到兩年前
133 PORTOFINO開齋 4房單位售2878萬
133 PORTOFINO開齋 4房單位售2878萬
上月十大屋苑143宗買賣 4個月低位
上月十大屋苑143宗買賣 4個月低位
珀居擁小欖山海自然景
珀居擁小欖山海自然景
海濱南岸呎價跌返兩年前
海濱南岸呎價跌返兩年前
買兩電一煤為退休做準備
買兩電一煤為退休做準備