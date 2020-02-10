謝偉銓：抗疫戰要短中長期部署

香港自1月中下旬出現新型冠狀病毒確診個案，至近日開始有人傳人及社區傳播迹象，疫情未見放緩，偏偏不少在「疫戰」中站在最前線的醫護、執法人員，以至物業管理、清潔及保安員，為社會的衛生安全把關，工作量大增，卻仍未得到足夠的防疫物資及支援，情况堪憂，一旦連他們亦不幸受感染，將危及整體社會的抗疫防線。

須建立防疫物資存貨

筆者預期，是次疫症短期難以受控，物資的需求將持續數月，政府當務之急定必是加強統籌角色，盡快搜羅最基本的防疫物資，包括口罩及消毒用品等，建立存貨，率先加強對前線的支援，穩定民心。日後可考慮把這些防疫物資列為儲備商品，有需要時作統一採購、調配及發放，以免因突如其來的疫症出現時，變得措手不及，社會陷入「盲搶」恐慌。

此外，有業界反映，不少物業管理公司應政府呼籲安排部分文職員工在家工作，卻被部門視作曠工而扣減工資；亦有因政府公務員「在家工作」而無法收到應有的款項。筆者認為，面對非常時期，政府的外判合約條款，包括有關當值員工數目及相關的罰款規定等應該彈性處理，讓員工得到基本保障。

記得當年SARS期間，一批專業人士親身前往出現確診個案的屋苑，進行屋宇裝備檢視及協助更換渠管工程，遏止疫情在住宅區擴散。要防止新型冠狀病毒同樣在社區蔓延，政府應盡快整合確診人士的住所資料，研究相關大廈建築圖則，在充足保護下進入住所檢查，實地了解住戶間會否潛在傳播渠道，如天井、排污管道、升降機通風等，及早阻截疫情爆發。

劏房設計容易傳播病菌

今天香港有逾九萬戶劏房，多集中在舊樓或工廈，大部分屬違規，間隔不符標準、環境密集擠迫，通風欠佳，甚至要共用廚廁，污水渠亂駁，容易成為病毒傳播的隱憂。長遠而言，相關部門對舊樓的通風系統及污水排放系統設計，應進行相關檢視，如發現有近似潛在傳播病菌的設計，應加以檢視及取締，新樓宇更可考慮預留隔離空間，以防日後再有疫症爆發時難以覓得隔離地點。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]