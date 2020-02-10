經濟
楊書健 泓觀亞太

投資策略

楊書健：疫情顯企業分散投資重要性

【明報專訊】現代物流鏈一環扣一環，上游所供應的零件或原料，可能來自另一個地區。例如在香港吃個高價漢堡包，可能牛肉來自美國。就算麵包來自香港，麵粉也許是台灣製造，小麥則來自其他農業大國。工業產品零部件可能上千，零部件的來源地就更複雜。十年前，這個全球化模式備受吹捧，因為它似乎印證了當時的主流經濟學說：只要各經濟體都生產自己最擅長的產品，將會令全球總財富最大化。

現代物流鏈環環相扣

但這個模式之下，卻早就有例外。Zara和Uniqlo一類的零售商採用即時進貨策略，開季時候的存量不多。他們是希望當季開售之後，才急速補充受歡迎的貨款或顏色。這策略一方面減少總存貨，亦減少了浪費。所以能縮短補貨時間的話，成本稍貴亦屬可以接受。因此，這些貨商都會在當地設廠，以減少運輸時間。例如它們的歐洲店在時間充裕的季初，可能由最便宜的南亞廠進貨，但季中補貨則會由東歐廠房負責。

另外，船運和空運都是高碳排放的活動。有些經濟體設有碳排放目標，而部分機構投資者和基金亦會有社會責任清單，每年檢視投資標的有否落實環保目標。所以，企業都需要減少碳排放，就容易向航程長的補給線開刀。部分原來工廠設在東亞或東南亞，但最近搬到墨西哥的企業，就是為了減低整體碳排放量，以繼續服務美國和加拿大巿場。

到了2016年英國脫歐和特朗普當選美國總統，背後的民粹主義都有盧德主義的影子。全球一體化下，部分民眾趨向保守，就希望政府會保障國內工業。後來演變成中美貿易糾紛，其實背後早就出現地殼變動，並非孤例。

公元前1200至900年在古埃及、塞浦路斯、小亞細亞等東地中海地區亦出現了一次銅器時代大崩潰。那時缺乏信史，詳細情况無從稽考。但是據考古學家考證，當時這些地方的古帝國交易必定非常頻繁，否則無一個國家可以集齊原料煉出青銅和鐵器。當時崩潰之後，幾個帝國沒落，科技亦倒退了幾百年，直至希臘城邦興起。

留意鴻海系一類企業佈局

當然，今天科技進步，而且社會基礎穩健，全球化倒退，只會在企業之間改朝換代，應該不會影響到社會整體穩定。今次新型冠狀病毒出現，延遲了春節後的開年。現時不計早前香港和新加坡出現小量的零售搶購潮，整體貨運仍算暢順。但是正因為物流鏈是一環扣一環，未來幾個月應該會有不同零部件或原料出現短暫短缺。搶高了原材料價錢，也許會令通脹升溫。

但是這類事件，亦往往會吸引企業管理層思考自己的物流供應系統。尤其這幾年在東亞先經歷尚未止息的中美貿易糾紛，再有香港半年的社會運動，然後再出現今次的延後開年，企業或者會分散投資，將部分產量搬到其他地方。我們在局外觀察，也許可以留意鴻海一類的廠商如何佈局，就可以略知風向。

安泓投資總監

港大房地產及建設系客席副教授

[楊書健 泓觀亞太]

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