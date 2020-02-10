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陳大為：孳息再朝倒掛方向非吉兆

【明報專訊】武漢肺炎爆發，在農曆假前後，直至2月3日，令市場恐慌，各地股市大跌，金價和日圓俱高位企硬，油價下跌，美國國債的孳息率下跌。不過，到了2月4日，各地股市反彈，部分如美股更算是大反彈，Tesla更是「一騎絕塵」，拋物線式屢破新高。如此是否意味市場已priced-in所有關於武漢肺炎的影響，並「回歸基本面」，看好美國眾高科技及醫藥公司，可帶領美國經濟更創高峰呢？

未必。最簡便之法，就是看看若把標普500指數和納指除以黃金兌美元的價格（見圖），標指和納指是否仍然一浪高於一浪，還是其實已經處於跌勢：畢竟，如果升勢來自美元和其他法幣兌黃金的「貶值」（而黃金的避險特色始終比法幣高），即係寧可放棄法幣資產價格升幅，都要注重避險。或者，寧可沒有利息，都要黃金，即預期市場短期內出事放軟的機會正在升高。

如此，就算股票指數不斷創新高，也不是值得燒炮仗慶祝的事。如果連強勢的標指和納指除以黃金價格後都未曾升穿下降軌，其他股市就不用多說了。

另一方面，如果把孳息曲線的情况也考慮進去，事情未許如此樂觀了。

一般而言，長債的利率應高於短債，因為時間愈遠就愈多不確定因素。因此，一旦孳息曲線倒掛，則意味近期的風險高，資金緊絀之餘，又有資金湧入長債圖自保。這絕非好兆頭。實情在去年11月各長債跟短債的利率差已經重新收窄，而當其時武漢肺炎未大爆發，甚至也未得到廣泛注意，大家更關注中美貿易談判成果。更重要的是，到了12月已經預知結果，武漢肺炎又未大爆發下，孳息曲線仍急速朝着倒掛方向邁進，明示國債市場另有看法。

那麼，孳息曲線倒轉到底還有什麼影響，為什麼重要？下周再談。

dtwchan@yahoo.com

[陳大為 世界為觀]

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