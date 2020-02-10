蔡金強：疫情之後五大變化

現在全國十八個省分區支援湖北各地，待未來兩周後湖北也會開始穩定下來。所以整體來說，這次疫情的高峰就是下兩周，暫時疫苗還在研發中，這得耗上點時間。這次中國新型冠狀肺炎，弄成這樣，對中國經濟打擊特別大，而且暴露出中國官場的弊端和不合時宜，特別是中國紅十字會這東東，簡直就是壞到流膿，是屬於幫倒忙的「惡霸機構」。後續中國如果不進行一些體制改革，別說偉大復興，進入發達國家都不可能，這聽起來難聽，可事實就是這樣，要誠實！

這次疫情好像弄得特別悲壯，處處都是生離死別。可回過頭來，為何事情會弄得如此不可收拾呢？本來這疫情去年12月就出現，有些本地醫生也提示了，可被人為壓下去，本地人也好像賭氣似的，還弄萬人宴曬命，然後就變成這樣了，所以你說是天災還是人禍？現在當成一場轟轟烈烈的戰役在打，還有什麼好說的？

疫情鬧大 體制問題

本身這個病的特徵——高傳染性，正常致命率，當然可怕，可也不是伊波拉病毒和中東呼吸症（MERS）這級別，現在渲染成一個世紀疫症，你看看亞洲最發達的兩個國家——日本和新加坡，對新型冠狀肺炎都採取一個理性態度，小心防範，不求全殲，不歇斯底里，科學治療，這是最科學合理的！病毒是無法完全消滅的，難道你不吃不喝全國人民躲在家嗎？中國最爭議的是「凡事運動式」，過度恐懼是沒用的，說個笑話，上世紀1980年代美國出現愛滋病，美國人如果因為恐懼就過柏拉圖式生活，估計遲早滅種，現在呢？愛滋還在，新感染還在，美國還在進步……凡事盡人事聽天命就可以了！

說說香港，不得不說，林鄭真是上天派來懲罰香港人的，加上反政府勢力堅持以犧牲香港利益——攬炒為第一目的，香港堪憂了！香港經濟大蕭條就在面前。

說回這次疫情對中國未來社會的衝擊和改變，對我們投資者的啟示，2003年的SARS造就了阿里巴巴（9988）……這次呢？

（1）網絡與渠道進一步「下沉」，實體零售遭受打擊。「網絡」與「渠道」下沉已是近年中國互聯網領域的重要趨勢。受制疫情後物理「隔離」等帶來的影響，三四五線地區的居民、特別較多農村地區的居民活動或被迫轉到線上。未來一兩年最少，大家都更傾向這種網上生活。相反實體零售受到的打擊不小，如電影院、商場、大眾餐飲，大家可能想想都怕，需要時間扭轉過來。

（2）服務「上網」：在線辦公、在線教育、在線醫療等在線活動方式加速崛起。這次疫情造成的整個社會停擺催生了網上零售外其他服務的強勁需求，如網上交易、網上辦公等。以後估計每家像樣的公司都會設置在線辦公這種體系，以備不時之需。較多企業在春節後復工為了避免現場辦公帶來的傳染風險，採取了遠程辦公的方式，視頻會議、網絡電話會議、在線辦公等需求暴增。學校的推遲開學也加大了對在線教育、輔導類的需求。對直接到醫院就醫產生交叉感染的擔心，可能使得很多患者開始嘗試在線問診、網絡購藥及遠程診斷。

（3）生產自動化需求強化。本次疫情對中國生產停擺的挑戰，造就了中國對生產自動化的強勁需求。而中國作為世界工廠，它帶來的用工中斷也使得部分依賴中國的全球供應鏈受到一定影響，減少對人工依賴的生產線自動化趨勢可能會受疫情驅動而進一步強化。中國在未來世界生產產業鏈的地位會下降，全球化會進一步逆轉，對世界經濟會進一步打擊。

全球化進一步逆轉

（4）中國醫療公共衛生系統將進入建設高峰期。這次疫情顯示了中國在所謂經濟一片大好，城市化高速進程中，對整體社會配套，尤其是醫療公共實施需求方面的嚴重不足，而社會支援體系如紅十字會跟社會脫節。應急醫院和病毒研究也相當落後。這次疫情也是一次全民健康生活習慣的教育。疫情後人民的生活衛生習慣將進一步得到普及和強化。居家日常用的清潔紙巾、肥皂、消毒液等日用品需求將增大。而人們也會更愛運動，更注重飲食健康。保險意識可能也會提升。

（5）物管行業黃金時期。大家以為物管是低端保安工作，疫情首先明確了中國社會管理的基本單位就是小區，這是中國政府管理社會的最主要抓手，承擔的社會責任實在太重要了。而疫情造成人們生活習慣的變化，更傾向宅在家，生活工作以家為單位，傾向網上生活方式、購物、外賣等等，這就讓物管公司升華到中間最關鍵的銜接位置。物管公司的增值服務空間也來了。這次疫情後，快遞、外賣等物流需求潛力進一步擴張。

上面提到的五大變化應該提示了不少我們未來可以重點關注投資的公司。

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]