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2020年2月10日星期一
環球數據前瞻
眾安燒錢吸存款 業界：單高息難留客 疫情打亂部署 虛銀多延至次季開業
提供優惠咖啡店 眾安保險主席兒子經營
外國虛銀靠獨特服務跑出 美Chime客戶可「預支薪金」
支付寶開通港信用卡增值 上限2000元人幣
內地疫情礙摘口罩 「刷臉支付」停用
僑鑫張強生：憂內地疫情持續 買金勝買股
資本集團James Blair：高息債基金息率7厘 穩中求勝
投研合一 重視操盤 兩大致勝之道
匯豐推的士小巴貸款「還息不還本」 業界︰流動性暫仍穩健 未需申請
陳茂波料經濟損失較SARS更嚴重
人行今發首批專項再貸款
萬方：聯合家族辦公室 成本降逾60%
WorkTech：行業整合中 須引入多行業
加國初創企業 互動式地圖助遊客
張兆聰：中央撐網醫 買平安好醫生
余淑穎：安老按揭作終身年金
環球數據前瞻
金子：互聯網使用增 阿里牛61112
張兆聰：大巿急彈後只宜小注怡情
蔡金強：疫情之後五大變化
陳大為：孳息再朝倒掛方向非吉兆
楊書健：疫情顯企業分散投資重要性
謝偉銓：抗疫戰要短中長期部署
沈永年：買灣區樓要考慮周邊配套
黃德几：平安好醫生69元可吸納
李聲揚：肺炎市况5個啟示
郵輪旅保涵蓋範疇多 保費較高 宣布封城前購旅保 取消行程才有得賠
陸振球：UBER收入創新高 趁機吸納
陸振球：退一步海闊天空
林少陽：留意重災旅遊股
技術取勝：金蝶升穿三角形頂部
潘迪藍：油價再大跌空間有限
蘇沛豐：不受疫情影響 中教可追落後
李順威：巿場調整盤路非避險
劉思明：港股待變 電訊股息率吸引
何啟聰：績前部署好倉 吼阿里牛58951
瑞銀亞洲：疫症下看淡 美團沽21348
摩根大通亞洲：產品發布在即 小米Call 20884
周顯：主動決堤是沒辦法的辦法
何國良：美國大選年 美股回報佳
張佩儀：月供股票及基金助儲蓄
王弼：武肺刺激通脹 可變黑天鵝
曾淵滄：券商股也是5G概念股
湯文亮：還息不還本 治標兼保本
陳永傑：量寬低息 揸樓股保值
廖偉強：今年樓價還會升嗎？
布少明：不妨趁疫情 搶先入市
李志成：有意置業 量力而為
盧楚仁：美元強勢回歸 不利港經濟
億京荃灣王國成形 商廈招租 潘志才：樂觀迎戰艱巨市况
投官地私人併購 雙管齊下增土儲
天宇海3房948萬沽 回到兩年前
133 PORTOFINO開齋 4房單位售2878萬
上月十大屋苑143宗買賣 4個月低位
珀居擁小欖山海自然景
海濱南岸呎價跌返兩年前
買兩電一煤為退休做準備
環球數據前瞻
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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眾安燒錢吸存款 業界：單高息難留客 疫情打亂部署 虛銀多延至次季開業
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投研合一 重視操盤 兩大致勝之道
匯豐推的士小巴貸款「還息不還本」 業界︰流動性暫仍穩健 未需申請
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萬方：聯合家族辦公室 成本降逾60%
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環球數據前瞻
金子：互聯網使用增 阿里牛61112
張兆聰：大巿急彈後只宜小注怡情
蔡金強：疫情之後五大變化
陳大為：孳息再朝倒掛方向非吉兆
楊書健：疫情顯企業分散投資重要性
謝偉銓：抗疫戰要短中長期部署
沈永年：買灣區樓要考慮周邊配套
黃德几：平安好醫生69元可吸納
李聲揚：肺炎市况5個啟示
郵輪旅保涵蓋範疇多 保費較高 宣布封城前購旅保 取消行程才有得賠
陸振球：UBER收入創新高 趁機吸納
陸振球：退一步海闊天空
林少陽：留意重災旅遊股
技術取勝：金蝶升穿三角形頂部
潘迪藍：油價再大跌空間有限
蘇沛豐：不受疫情影響 中教可追落後
李順威：巿場調整盤路非避險
劉思明：港股待變 電訊股息率吸引
何啟聰：績前部署好倉 吼阿里牛58951
瑞銀亞洲：疫症下看淡 美團沽21348
摩根大通亞洲：產品發布在即 小米Call 20884
周顯：主動決堤是沒辦法的辦法
何國良：美國大選年 美股回報佳
張佩儀：月供股票及基金助儲蓄
王弼：武肺刺激通脹 可變黑天鵝
曾淵滄：券商股也是5G概念股
湯文亮：還息不還本 治標兼保本
陳永傑：量寬低息 揸樓股保值
廖偉強：今年樓價還會升嗎？
布少明：不妨趁疫情 搶先入市
李志成：有意置業 量力而為
盧楚仁：美元強勢回歸 不利港經濟
億京荃灣王國成形 商廈招租 潘志才：樂觀迎戰艱巨市况
投官地私人併購 雙管齊下增土儲
天宇海3房948萬沽 回到兩年前
133 PORTOFINO開齋 4房單位售2878萬
上月十大屋苑143宗買賣 4個月低位
珀居擁小欖山海自然景
海濱南岸呎價跌返兩年前
買兩電一煤為退休做準備
眾安燒錢吸存款 業界：單高息難留客 疫情打亂部署 虛銀多延至次季開業
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