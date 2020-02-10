余淑穎：安老按揭作終身年金

Tina，58歲，單身，現時失業，自置物業已供畢，每月約10000元生活費。

現時持有100萬元現金，股票價值170萬元，一份已供完的美金基金(價值3萬元)，一份醫療保險(價值30萬元)，一份儲蓄保險(價值50萬元)。

喜歡旅遊，一年兩次，每年預算約2萬元至7萬元。

Tina身體健康，愛好運動，與86歲的母親同住，她與母親基本上財政獨立。Tina只需負擔一點醫療費。母親沒有長期病患，故醫療費每年只需約1萬左右。

現居物業600呎，50多年樓齡，市價約650萬元。

雖然沒有財政負擔，但會擔心年紀漸大帶來的問題，亦缺乏理財及投資知識，請問財富應如何分配？希望專家可就我的財政現況給些理財建議，謝謝。

Tina是單身人士，因已擁有沒按揭抵押的自置物業和相當資產，家庭負擔也不算大。現在已沒有工作，可算是早期退休人士一族。

現時Tina和家人同住每月平均開支1萬元，相當於每年12萬元，娛樂的開支約為5.5萬元，每年的基本開支約為17.5萬元。假設每年有2%的通脹率增長，Tina便需要擁有個人資產約723萬元才足夠維持往後40年的現時生活開支水平！年長母親的一般醫藥開支費約為每年1萬元作補貼，而現時自住的物業潛在着的維修保養風險相對也隨之而來，當然母親的醫療補貼和自置物業維修保養開支擁有着不能預期的基本因素，故此我建議Tina必須保留現有資產中的約50萬元作應急所需儲備！

現時Tina現金股票銀行儲蓄及基金投資計劃共有270萬元，當然樓宇的估值也有650萬元，但由於是自住物業，故不能隨便出售作退休生活開支。

至少預留50萬元作應急錢

現時Tina可先運用手持的270萬元作資產滾存生息，坊間一些保險公司能提供保證約3.8厘至4.3厘每年年利率的收息計劃作長遠退休保障，此類型的保單可選擇一次性付款來獲取更高的利息回報，而本金回本期亦相當於開計劃後二至三年後能全數資金保證退回。

另外，當Tina的手持資金差不多耗盡至餘下30%左右，就必須再為餘下的退休生活開支打算。我建議若干年後待父母百年歸老後，再調整及分析個人生活時，可考慮選擇安老按揭計劃！

現時的計算年金提取概念是基於以下四大條件來取決可提取生活費的多寡，考慮因素包括：申請者必須55歲或以上、借款人是單人還是二人、要求提取年金的年期分別有10、 15、 20年或終身、申請時保險公司可承擔之利率和申請時物業的估價等重要因素，以現時$500萬元的物業以55歲單人申請預算，每月可提款1.4萬元作終身年金。退休計劃是需要深思熟慮同設計分析才能選擇出合適的退休計劃配合個人需要，故此我建議Tina可找專業的理財顧問作詳細的分析及評估來協助你達成理財目標！

免責聲明：本文章所列之年利率僅供參考，實際計劃之回報率可高於或低於本文章內所列之數字，並會以保單簽發時有效的年利率為準。有關計劃條款及細則，以保險公司提供的資料為準。本文章內容只供參考用途，並屬於作者之個人意見，並不保證所有資料準確無誤，亦不構成任何投資或服務之推介、邀約或游說。投資涉及風險，基金價格可跌可升，過去表現並不代表將來表現。

美聯金融集團高級副總裁

[余淑穎 理財信箱]