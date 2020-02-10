經濟
張兆聰 穩增長百萬倉

張兆聰：中央撐網醫 買平安好醫生

【明報專訊】上周增持現金等待買貨機會，結果投資者對疫情看法轉趨樂觀，中國又下調對美國貨品徵收的關稅，全球股市V形反彈，二、三線科技股炒到飛天。疫情發展仍有待觀察，但中港股市急彈過後，恐慌情緒已消失，一切還看基本因素，若如此，市場會轉為炒股不炒市。但港股現在都頗為A股化，視股票為籌碼多於股份，全不理會估值，一炒便一擁而上，就看你敢不敢賭。

疫情已經過恐慌，現在等待有確切證據證明已步入轉捩點。上周有傳瑞德西韋效果顯著，但中國官方又作出否認，澄清仍在臨牀試驗中。每日確診人數維持在3000人水平，非常平穩，死亡率也長期釘在2.1%完全不變。

疫情未露曙光 受災股暫難有起色

市場的樂觀建基於高壓隔離措施終能將感染人數降至零。但新型冠狀病毒肺炎的傳染力，似乎已跟一般流感相若，而實際上不少感染個案都僅短暫接觸病源，例如僅10多秒。這其實已具備大傳播的條件，似乎很難做到零感染。上周也見愈來愈多城市進入封閉式管理。

人行逆回購救市 內房股反彈無以為繼

本倉有不少疫情受災股，如安踏（2020）、NIKE、中升（0881）、永達（3669）、融創（1918）等。上周市况反彈，但安踏依然彈不起，肯定是銷售數字未如人意。相對於航空股的低殘估值，體育用品股市盈率仍達20倍，仍處於多年偏高水平，不大會有資金在現階段博反彈，除非開始看到疫情減退的曙光。至於汽車銷售定必欠佳，但市傳未受疫情影響的1月份表現也一般，尤其是低價的自主品牌，市場需求仍然偏弱。

人行向市場注入天量流動性兼下調逆回購利率，但內房股反彈一天後就無以為繼。整個行業由高位已回落達20%，估值並不過分，市場顯然在擔心資金鏈斷裂，事關負債率動輒超過100%，若疫情導致銷售暫停2至3個月，全年部署會大受影響。但內房都是在恐慌時買入，假如在港上市的大型房企也出問題，中央一定會以超寬鬆貨幣政策救市。

沽NIKE永達 買亞馬遜

由地產、汽車到零售都出問題，但流動性又充裕，資金就湧向二、三線科技股。雲計算、遠程辦公、互聯網醫療、在線教育等全都大漲。主題是吸引的，問題是股份估值都是天文數字。中央剛表態支持大力發展互聯網醫療，相信又會有一輪炒作。本周也小注買入500股平安好醫生（1833）碰碰運氣。另外，會沽出NIKE和永達汽車以減低受疫情的影響，買入5股績優的亞馬遜。

[張兆聰 穩增長百萬倉]

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