加國初創企業 互動式地圖助遊客

Stay22運用數據推薦住宿餐飲

「Stay22」除了與Airbnb、Booking.com等住宿預訂平台合作，亦有不少國際活動主辦組織及售票平台，例如CES、SXSW及TEG等成為合作夥伴。Andrew Lockhead認為，「Stay22」最大的賣點是平台可利用各種數據，例如有多少用戶購買活動門票及門票價格、用戶的IP地址與活動場地相距多遠等，運用AI推算用戶喜好，並向用戶提供最合適的住宿及餐飲建議。

他同時表示，期望可於短期內在平台上加設網約車服務，有如Lyft、Grab一樣，方便參加活動的人出行；另外亦有機會推出保險服務，萬一用戶所購的門票出問題，亦不用擔心要支付額外的費用。

在去年，「Stay22」成功擴展至220個國家及地區，並擁有逾1200個合作伙伴，更成功打入阿里巴巴（9988）香港創業者基金有份籌辦的JUMPSTARTER 2020環球創業比賽，成為最後40強的初創隊伍之一。Lockhead表示，參加比賽有利公司在亞太區內拓展網絡，並希望能夠在區內尋找更多合作伙伴，擴大服務覆蓋範圍。