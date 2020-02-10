萬方：聯合家族辦公室 成本降逾60%

【明報專訊】家族辦公室的概念，正由傳統的單一家族辦公室，演變成聯合家族辦公室。萬方家族辦公室始創人兼首席執行官關志敏接受本報訪問時表示，為配合新的需求，他們會借助共享空間提供的硬件及科技配套，同時向多個家族辦公室提供服務，估計大幅降低家族辦公室的營運成本60%以上。因應新加坡在虛擬銀行開發急起直追，他相信，這最終有利家族辦公室更方便開戶及營運，業界正觀望香港在虛銀未來的發展。
首攻星洲 冀半年內駐港
萬方最近聯同共享辦公室營運商WorkTech合資開設Raffles Tech，並由萬方佔大股，在去年12月5日於新加坡開設首個Raffles Tech據點。關志敏稱，這可結合單一家族辦公室、融資及法律等配套，及尋找更多合作伙伴駐場，形成一個生態圈，甚至提供空間舉辦活動。他說：「這除幫助家族辦公室借助資源共享的效應下，令營運成至本大減60%至70%，亦可減省成立時間，由原來需時12至18個月籌備，減至只需3至4個月左右便可起動」。他們有計劃在6個月內在港成立第二個據點，亦不排除在緬甸開設新辦事處，期望在未來12個月將Raffles Tech發展成獨立營運單位。
萬方自2014年發展至今，團隊人數已有60至70人，資產管理規模達20億美元，估計到今年底團隊增至逾100人。關志敏預期，家族辦公室未來還會進階成3.0，將結合虛擬銀行及人工智能發展。因應新加坡在開發虛銀方面急起直追，他指出：「這將有助中小企解決開戶難題，就連開戶遇到困難的香港企業及家族辦公室，可能因此吸引至新加坡落戶」，他們正觀望香港虛銀的發展。隨着其合作伙伴WorkTech與台新銀行達成合作，他相信更有效率地幫助家族辦公室在英屬處女島開戶。有意過來大中華地區收購家族辦公室服務商的歐資銀行，亦可借助Raffles Tech具效率的營運配套下加快發展。
擬內地設據點 吸商二代
關志敏稱，現時在區內成立的家族辦公室，從事非金融業者居多，服務的家族成員由3至4人及10個不等，通常缺專人打理。內地的家族更開始傳承至第二代，但是相比其他國家而言投資態度更進取。Raffles Tech正留意及配合這些新冒起的家族需求，擬於北京、重慶、杭州、杜拜、馬來西亞等地增加據點，長遠內地銀行透過App和網絡開戶的介面，有望切入Raffles Tech的生態圈，他們從中提供跨地域支援。