陳茂波料經濟損失較SARS更嚴重

零售飲食業重災 失業率勢升

他指出，零售和飲食業是疫情影響的「重災區」，很多新春舉行的團體活動或春茗已取消，旅客銳減令飲食、零售、消費及旅遊相關等行業受重創，企業或員工均面對收入大減甚至資金周轉壓力，近日更傳出有企業要求員工放無薪假期、減薪甚至裁員的消息。

陳茂波表示，去年第四季零售銷貨量急跌24%，是有紀錄以來最大的季度跌幅，上季食肆總收益下跌14%，去年全年計跌約6%，亦是自2003年以來首次出現年度跌幅，預計香港就業市場面對的壓力將會增加。最新失業率數字將在月中公布，由市面情况來看，很大機會高於去年第四季的3.3%。

籲業主減租 履行社會責任

他續稱，早前已透過金管局呼籲銀行業界作積極回應，維護企業及員工的資金周轉，已有銀行主動推出措施，包括為從事零售、餐飲、運輸及旅遊等行業的客戶，提供可就物業按揭貸款申請暫時「還息不還本」的安排，相信短期內其他銀行亦會各自推出能協助中小企及市民的措施。此外，他再次呼籲各大業主履行社會責任，為生意受困的租戶提供較大幅度的減租安排。

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