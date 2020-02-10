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匯豐推的士小巴貸款「還息不還本」 業界︰流動性暫仍穩健 未需申請

【明報專訊】本地銀行陸續推支援措施，匯豐昨日推出4項紓緩企業資金問題的措施，涉及約300億元。當中包括「還息不還本」計劃，但僅限於的士及公共小巴貸款，以及商業客戶的物業抵押貸款，未有跟隨中銀香港（2388）及工銀亞洲等行推出針對個人物業按揭的措施。的士業界認為，現階段車主向司機的減租幅度未至於對流動性構成緊張，未必有太多車主申請還息不還本，但如果疫情持續，料計劃有幫助。

明報記者 馬迪帆、蕭嘉聰

匯豐昨推出4項措施，合資格的士及小巴貸款客可申請暫緩償還本金，最長6個月，物業抵押商業貸款客有最長12個月暫緩還本期。此外，該行向貿易融資客戶提供快速現金貸款，客戶可將部分可供的貸款額轉換為最高1000萬元的現金透支額，為期6個月，企業可以此筆資金作出糧、交租等。另外，進口貿易貸款的還款期自動延長30天，同時把中小企融資擔保計劃的手續費豁免，延至今年底。

對於的士小巴貸款可還息不還本，新星的士同業聯會會長陳偉明指出，現時每月每架車供款約為1.7萬至1.9萬元，早前車行冀減租留住司機，但認為僅是減租只涉資數千元，並不會致使流動性出現重大問題，相信未必有大量車主立即尋求「還息不還本」。陳偉明解釋，減租令車主收入銳減，但估計收租暫時仍夠供款。不過，他指出，若疫情持續發展數月，估計車行將會出現「供唔起」的情况，因此認為匯豐推出措施對行業中期而言是好事，可以緩解現金壓力，但最重要仍需政府以措施補貼。

匯豐研出招助個人客戶 適時公布

香港的士小巴商會理事長周國強表示，估計匯豐佔的士貸款市場份額三成，認為其他銀行有望跟隨該行採取措施。他認為，雖然車行有租金入帳，但的士行業自本地社會運動起已進入低潮，現持續近7個月，情况絕不樂觀，相信部分車主有需要暫時節流。

匯豐表示，正積極研究為個人客戶提供相應措施，將適時公布。而除上述措施外，因應不少企業因供應鏈中斷而受到影響，該行會提供額外貿易及應收帳融資方案。

南商延保費寬限期 推隔離現金保障

南洋商業銀行昨日亦跟推物業按揭貸款「還息不還本」，供款1年或以上、過往12個月還款紀錄正常的按揭客，可就物業按揭貸款申請此計劃，最長一年免還本，此外亦可申請延長還款年期。保險方面，南商亦提供延長保費寬限期措施，於保障期內提供隔離現金等保障。另外，為支持中小企，南商企業客戶經轉數快調撥資金至其他銀行將可豁免收費。

[武漢肺炎]

相關字詞﹕貿易融資 中小企 新星的士同業聯會 陳偉明 匯豐 還息不還本

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