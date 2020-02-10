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資本集團James Blair：高息債基金息率7厘 穩中求勝

【明報專訊】假如內地疫情不幸延續一段較長時間，港股難免受壓，投資者不妨做好兩手準備，本周緊盯疫情發展的同時，亦留意其他投資機會；「資本集團全球高收益機會基金」主要投資於全球政府及企業高息債券，現時旗下債券組合可提供近7厘息率，頗為吸引，資本集團(Capital Group)投資總監James Blair接受訪問介紹該基金如何在全球尋找投資機會，適時買賣，為投資者穩健賺取高息回報。

James Blair表示，在去年美國失業率處近50年低位、勞工市場持續強勁、通脹輕微升溫的大環境下，聯儲局卻由鷹轉鴿，去年下半年減息3次共0.75厘，向投資界清楚表明當局採取支持經濟增長的貨幣政策，「聯儲局在2018年仍致力把聯邦基金利率調高至中性利率(即利率與通脹相若)，但去年卻來個急轉彎，指過去10年通脹偏低的環境不利經濟長期增長，於是對通脹變得更寬容，結果由加息變為減息」。

去年下半年3次減息後，聯儲局上月按兵不動，聯邦基金利率上端現處於1.75厘；Blair分析，目前市場的共識是，聯儲局在今後一段時間也不會讓息口升至經濟所不能承受的水平，利率中長期將會維持於低位，故此不單美國短債息率回落，長債息率也向下(編按：美國10年期國債孳息率上周收報1.5834)，而日本及歐洲多國的10年期國債更處於負息率，可見「尋找高息回報」(Search for yield)是全球重大投資主題。

美低息撐經濟 有利高息債

Blair表示，既然聯儲局的貨幣政策是支持美國經濟增長，有利當地企業在日常業務中賺取足夠現金以償還已發行債券的本金及利息，此趨勢有利美國高息債。

不過，Blair亦強調，始終企業本身也有營運風險，故此該行傾向投資於略低於投資評級以下(BB或B)的高息債，投資評級於CCC或以下債券佔比低於一成，「投資高息債最重要是盡量降低違約風險，我們的投資組合息率約7厘，假如在基金中佔比達2%的某一高息債出現違約，對整體投資組合也有比較大的不利影響」。

投資烏克蘭國債前 先會見官員掌握情况

截至去年11月底止，「資本集團全球高收益機會基金」組合中有48.8%投資於新興市場政府及企業債券，而當時10大持倉中，全部均是新興市場政府債券。Blair表示，該基金投資個別新興市場政府債券前，一般會到該經濟體實地考察、深入分析，例如去年上半年增持烏克蘭國債前，該行分析員曾與烏克蘭的政府官員會面，了解該國經濟近况始作投資，結果烏克蘭國債下半年至今年初價格向好，該基金已略為減持套利，屬一項成功的投資，「要買得比別人快，也要賣得比別人快，我們不會太貪心」。

另外，Blair表示，由於亞洲國債息率現時偏低，故「資本集團全球高收益機會基金」在非洲及南美洲國債市場找到更多投資機會。他續說，南美洲不同國債市場差異頗大，阿根廷及委內瑞拉正處於困難之中，智利的經濟表現理想但債息不高，考慮風險與回報後，目前息率達6.4厘的墨西哥國債較值博，「目前美國經濟向好，鄰近的墨西哥經濟也能受惠」。

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相關字詞﹕重視操盤 投研合一 烏克蘭國債 資本集團全球高收益機會基金 資本集團(Capital Group)投資總監James Blair

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