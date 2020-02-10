僑鑫張強生：憂內地疫情持續 買金勝買股

明報記者 葉創成

安捷證券研究部主管劉一賀在上期封面故事指出，未來3周要觀察內地春運後大量外來常駐人口重返一線城市會否爆發新一波疫情，暫時他傾向迴避風險，惟亦關注多隻港股及A股上市的醫療股，並且表列出多隻股份作參考；上周初期即使內地每日確診個案環比續升，惟個案增加主要來自武漢市及湖北省，內地一線城市及其他省份疫情初步看來仍然受控，而安捷證券推介的股份普遍表理理想，當中又以同仁堂國藥（3613）全周勁升16.3%最強勢 （見表）。

向前望的話，港股升勢是否延續，當然要視乎內地疫情如何發展，張強生上周四接受訪問時強調千萬不可低估疫情，指內地官方公布的確診數據，與其他統計資料一樣有其限制，指投資者應該同時根據常識及經驗來分析疫情發展，又分享個人的所見所聞，「我今年1月初到廣州開會，聽來自武漢的同事說，武漢疫情早在去年12月初已頗嚴重，但當地民眾對此卻戒備不足，可以說是掉以輕心，內地官方於上月21日開始公布疫情確診宗數的數據，而當日指感染人數並不多（編按：149宗），跟着數日亦維持於數百宗，如果這些數據反映實况的話，問題並不算嚴重，那為甚麼武漢政府要在歲晚（上月23日、農曆年廿九）封城呢！會否有很多病患者到達武漢醫院後難以求醫，故此不在確診數據之列呢？假如有關單位當時只是草草了事，公布出來的數據很可能便有遺漏」。

參考官方數據 亦以常識判斷疫情

張強生分析，根據官方公布的數據，武漢在封城前已有近500萬名當地居民流出至湖北省其他城市及各省市，這正好反映當地疫情的嚴重，而出走的武漢居民中部分屬已感染病毒者，由於病毒可人傳人及潛伏期達14日，當時內地亦適逢春運去程，人口流動量龐大，故此影響不容忽視。

中央高度重視控制是次疫情，相信亦留意到張強生所述的風險，故此北京市政府已建議當地企業由上周延遲至本周始復工，而廣州市及深圳市於上周五起亦宣布所有屋苑村落（小區）實施封閉管理，限制車輛、非業主和住戶進入，住戶須憑證出入，並測量體溫。

若內地疫情持續 股市堪憂

張強生指出，即使目前內地多個城市及地區已對疫情嚴陣以待，但抗疫的成果有待觀察；他認為，本港及內地民眾的集體智慧，亦是觀察是次疫情進展的一個指標，「假如大家真是覺得很安全，相信疫情已經受控制了，外出不需要戴口罩，這便是形勢真正出現好轉了；但如果普羅百性仍然有擔心，即是疫情不明朗因素仍然較多，我覺得投資者便不要掉以輕心，上月武漢便是因為掉以輕心才令病毒在整個城市蔓延」。

有分析指港股上周顯著向好，預示疫情受控，張強生卻不同意，「我覺得要看得長遠一點，股市沒有這麼快便反映疫情的實况，這幾天（上周一至周四)港股不跌反升，可能是中資大戶及基金經理早已持貨不少，暫不希望將股市踩低，甚至反手做好所致，而且外圍股市向好亦屬有利」。他強調，主宰港股後市的關鍵變數，是內地疫情的發展，「若疫情在短時間內能夠受控，投資者當然可以鬆一口氣；但若疫情持續一段長時間的話，不止會打擊消費，亦會拖累製造業，這對內地及環球經濟均有不利影響，屆時投資者便會擔心股市的前景」。

環球量寬印錢 支持金價牛市延續

與港股比較的話，張強生相信，目前黃金牛市料未完，而金價短期下跌空間亦較小。張強生早於《Money Monday》第14期（2015年9月14日出版）封面故事已預測，金價於每盎司1000至1050美元屬「鐵底」，測中過去4年多以來的金價升浪（見圖），目前他認為除了內地疫情的不明朗因素外，另有三大因素支持金價在鼠年上望每盎司1750美元。

張強生強調，美國聯儲局於2009年開始量寬（QE），全球主要央行亦先後跟隨，是支持金價大漲小回的最有力支持，「2008年金融海嘯後，2009年開始全球QE，雖然近年經濟有所復蘇，但是否真正好轉呢？抑或只是靠印銀紙支持呢？央行推行QE買債，支持銀行體系流動性，銀行因此願意向大企業或富豪貸款，但他們取得資金後往往用來買股買樓，而非投資實業，對實體經濟的支持有限。雖然美國聯儲局過去也多次停止QE，2017年起更曾經縮表，惟隨着當地經濟出現問題，去年10月起又掉頭擴表，在此情况下，投資者是否對紙幣愈來愈無信心呢？既然紙幣是可以由央行隨意印出來的，持有實實在在的黃金是否比較穩妥呢？」

實物黃金需求增 避險情緒升

事實上，金價上周收報1570美元，較2008年10月金融海嘯期間低位682美元已勁升逾1.3倍。張強生指出，自從2009年各大主要央行先後QE以來，央行亦一改此前在市場拋售黃金的舉動，改為密密在市場低吸黃金，當中以過去逾10年外匯儲備增長最顯著的中國買金力度最大，而印度及俄羅斯央行亦是期內活躍的黃金買家，此舉亦為金價帶來支持。

張強生表示，除了環球央行外，機構及個人投資者近年亦積極以交易所買賣基金（ETF）方式增持黃金，「原因是大家也留意到黃金具備長期的避險作用，視黃金為長期投資」；他續說，去年開始，部分投資者更由黃金ETF轉為購買實物黃金，「近月不少香港人均希望持有實物黃金，買金粒及金磚自己揸住，這樣的話，萬一日後出現甚麼突發事件，我們拿着實金到其他國家也可以即時轉換當地貨幣，暫解燃眉之急」。

至於第二個有利金價的因素，即是全球地緣政治風險升溫。張強生分析，美國與伊朗今年初爆發軍事衝突後，金價曾於單日上升50美元，雖然隨着伊朗報復後美國出乎意料未有採取反制行動，當地局勢上月中旬開始轉趨緩和，但他認為在中東的計時炸彈年內仍有機會爆炸，「即使美國及伊朗暫時均表現克制，但伊朗、敘利亞及土耳其的關係非常複雜，加上美國近期提出的中東問題解決方案（編按：承認以色列目前在巴勒斯坦開拓的非法殖民區，將有主權爭議的耶路撒冷歸以色列作首都，僅讓巴人在耶城邊陲建都）為巴勒斯坦所難以接受，以巴關係隨時又再轉趨緊張」。

地緣政治緊張政府債務高企 均利好金價

張強生續說，目前美國國債高達23萬億美元，而且不論美國、歐洲及中國國債對比GDP的比率均處於相對高位，一旦出現某些黑天鵝事件，觸發市場對有關國債違約的憂慮，是第三個利好金價的因素，「假如出現一些不穩定的情况，令投資者擔憂甚至恐慌，信貸市場便會受壓，屆時金價飈升可期」。

本季1520美元低吸 年底看1750美元

綜合上述分析，張強生相信，金價今年仍處於大漲小回格局；入市策略方面，他建議於本季在每盎司1500至1520美元低吸黃金，而1470至1480美元料屬今年的「鐵底」，上半年可上望1650美元，若上述三大有利金價因素發酵，下半年更可望升抵1750美元。

[封面故事]