支付寶開通港信用卡增值 上限2000元人幣

藉上海銀行預付卡增值 手續費5%

以往香港用戶只能透過內地銀行帳戶增值內地版支付寶，現時香港用戶只要在內地版支付寶打開小程序「tour pass」，即可申請一張上海銀行的電子預付卡，用戶可綁定Visa、Mastercard等海外信用卡以增值到預付卡，每次最低增值額為100元人民幣，最多2000元，手續費為5%，完成增值後，用戶只要打開支付頁面，選用「上海銀行預付卡」為優先付款方式，即可在所有內地城市進行線下消費，包括街邊小店。值得留意是，用戶不能將預付卡餘額轉帳予其他支付寶用戶，預付卡餘額會在90日後會自動退回海外信用卡戶口。

微信支付現金增值 限海南地區

現時香港版AlipayHK支援在部分內地店鋪掃碼付款，但甚少街邊小店的靜態二維碼接受AlipayHK，今次「tour pass」會支援所有支付寶網絡。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，很多香港遊客均沒有申請內地銀行戶口及電話號碼，「tour pass」無疑可以方便遊客支付體驗。「tour pass」的增值方法相對迂迴曲折，而且資金限制必定會在90日後會自動退回，方保僑估計，或與內地金融政策及資金流通限制有關。方保僑又稱，現時Visa、Mastercard等海外信用卡在進軍內地存在很多限制，今次變相協助這些支付巨頭進入內地市場。

除支付寶外，早前騰訊亦與光大銀行海口分行正式達成合作，港澳遊客以回鄉證開通微信支付內地錢包後，可親身到光大銀行的海南分行，辦理充值內地錢包，完成後，香港用戶可在境內購物、餐飲消費、景區購票等所有交易場景使用微信支付內地錢包。充值總金額暫限定最高1000元人民幣。騰訊表示，後續將根據試點情况，在監管指導下，進一步滿足用戶需求。