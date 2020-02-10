外國虛銀靠獨特服務跑出 美Chime客戶可「預支薪金」

以美國近年知名的Chime為例，這純網絡銀行雖然未有盈利，但去年收入大升3倍，去年底進行的一次融資，估值更達到58億美元（452.4億港元），高於本港部分中小型銀行，甚至逼近東亞銀行（0023）的市值。之所以在數年有500萬名用戶，是因為它以提早為客戶預支薪金為誘因，吸引客戶綁定出糧戶口，並進行各項支付，當中收取交易費用。

韓Kakao Bank開業兩年扭虧

韓國Kakao Bank更是虛擬銀行界的神話，經歷首年的虧損後，第二年即見盈利，去年首9個月已錄得約1億港元的盈利。該行本身透過通訊程式的本業吸納大量客戶，其目標客戶群非普遍虛擬銀行鎖定的「90後」及「00後」，而是30至50歲中高收入人士，使盈利得以提升。

幾年間冒起的還有英國的Monzo，在云云「挑戰者銀行」（Challenger bank）中冒起，去年錄近1億港元收入，按年升4倍，用戶數目達200萬。它的目標客戶群正正是愛消費的年輕一代，推出的消費紀錄、快速拆帳等服務，而「結餘存款」服務較獨特，若客戶消費金額不是整數，餘下零頭會被自動存起多，積少成多，這些服務都是傳統銀行不會填補的缺口。