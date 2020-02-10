經濟

提供優惠咖啡店 眾安保險主席兒子經營

【明報專訊】眾安銀行的大股東眾安保險（6060），其集團主席與主要股東是內地商人歐亞平。眾安在港上市後熱中在港擴張，最新包括意外取得香港虛擬銀行牌照，並搶先一眾虛銀推出服務，惟鮮為人知的是，與眾安銀行合作推廣的「文青」咖啡店品牌「%Arabica」，原來是歐亞平兒子擁有的。

眾安銀行客戶享咖啡升級優惠

是次眾安銀行用以打響頭炮的「開戶排名賽」，向客戶提供最高6.8厘的高息定存，同時送出「%Arabica」的咖啡升級優惠。

有趣的是，眾安保險在2017年上市時，全體管理層曾在招股記者會高調拿著「%Arabica」 咖啡，而在上市儀式上更提供30杯予一眾嘉賓。據了解，港交所一般是不批准企業在金融大禮堂內提供自帶飲品，但最終卻在眾安要求下「破例」，可見這咖啡店與眾安關係非淺。

眾安保險上市「破例」自備飲品

號稱源於京都的「%Arabica」，早在2013年開始來港在愉景灣開設首間分店，當時老闆仍是品牌創辦人、日本人東海林克範，但其後愉景灣分店結業，品牌改為授權代理經營，目前在港擁有6間分店，都是由私人公司福盟國際擁有。

翻查資料，福盟國際股東為「中國食神」洪瑞澤，公司有兩名董事，除洪瑞澤外，另一名為陳嘉麗（Karrie），資料顯示她出任一名叫歐晉堯（Norris）的內地商人旗下多間公司董事，估計她在「%Arabica」屬歐晉堯代表。據了解，歐晉堯正是眾安主席歐亞平的兒子。

福盟董事料為歐晉堯代表

歐晉堯與洪瑞澤生意上亦有其他合作，其中洪瑞澤2018年5月透過注入旗下內地「輝哥火鍋」生意，借殼龍輝國際（1007）上市，當時公司為避免列入反收購，同時進行一項配股，以每股0.1025元配售合共約7.58億股予6名投資者，當時引入的其中一名股東為歐晉堯，他一人已認購約5.08億股，涉資約5207萬元。

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