眾安燒錢吸存款 業界：單高息難留客 疫情打亂部署 虛銀多延至次季開業

明報記者 廖毅然、鄧偉忠

為打響頭炮，眾安銀行向新客提供最高6.8厘的港元定存優惠，一躍而成全港最高息的銀行，具體做法是向首100名客戶，在2厘的基礎上，給予一張「加息券」，最多4.8厘，合共有6.8厘。以最長3個月存期，最多10萬元存款計算，每名客戶可賺息1700元。排名101至2000名的新客戶，亦有4.5厘至6厘的高息優惠，即每人可賺息1125元至1500元。以此計算，單是這項優惠，眾安銀行在開業初期已燒錢近250萬元。

業界憂客賺息後轉走存款

有業界人士估計，若涉及其他推廣，該行隨時未有盈利先燒錢數百萬元，不過相比其15億元初始資本金，吸客成本尚不算多，然而若推廣期後留不住客戶，這筆錢就會白白浪費。有虛擬銀行界人士表示：「高息吸客是好事，人人都打算這樣做，但大家最擔心是客戶賺完息立刻把錢轉走。」他指過去兩年分別有傳統銀行提供4.2厘或3.8厘高息定存，吸納手機開戶的新客，最終成效也不大，因客戶很快就離開。

安永：伙各行業建完整生態圈留客

安永金融服務合伙人兼虛擬銀行項目牽頭人李舜兒指出，高息定存可引起市場關注，帶起話題，是有效的推廣方法，相信其他7家虛擬銀行，將來開業也會有高息定存或其他各項推廣活動。她認為，透過高息定存作招倈，可吸引客戶嘗試開立戶口，從而使其享受箇中的體驗與各項服務。但長遠而言，一定要持續有新手段也能吸引客戶留下，包括與零售、餐飲及旅遊各行業建立完整生態圈，推出有別與傳統銀行的服務與產品。

眾安銀行目前處於試業期間，暫只有簡單的提存及貸款服務。其「開戶排名賽」在本月底結束，預計隨即正式開業。然而其他虛擬銀行則持觀望態度。據了解，受疫情影響，市場氣氛不佳，虛擬銀行正研究把開業時間延至第二季。

據悉，虛擬銀行的服務主要在網上，近日各虛銀員工雖然在家工作，但進度未有受阻。然而各虛銀考慮的是市場氣氛問題，初步業內評估在4月份會有好轉，但若屆時仍然嚴峻，業界會考慮再延遲開業。