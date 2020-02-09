內地聯防聯控 疫情打「總體戰」

凝聚各方力量 爭取主動權

聯防聯控機制是內地疫情防控的創舉。組建這一機制，是因為當前新冠疫情已影響全國各地以及社會經濟各方面，盡快扭轉不利局面需各部門綜合發力。

中共中央總書記習近平曾於2月3日指出，疫情防控要堅持「全國一盤棋」。他強調，疫情防控不只是醫藥衛生問題，而是全方位的工作，各項工作都要為打贏疫情防控阻擊戰提供支持。

既然疫情防控是全方位的工作，就必須有更高層面的協調調度機制，使所有相關機構在守土盡責的同時形成合力。

N95口罩產量按月增48%

事實也證明，口罩等醫療物資緊缺、春運返程高峰安全防護等疫情防控中遇到的各種問題，單個部門靠一己之力幾無可能妥善解決。在此情况下，建立國務院聯防聯控機制，凝聚各方力量、統一行動，是疫情形勢使然，有助於在這場阻擊戰中盡快爭取主動。

這個由發改委、央行、財政部、工信部、交通運輸部、商務部等多個部委組成的機制，主抓的事項都是疫情防控中的緊迫問題，如組織企業盡快復工復產、做好重要物資統籌調度等。目前來看，這一機制行動能力和效率不低。例如在口罩問題上，得益於該機制採取的多項措施，截至2月3日全國22個重點省份口罩產量已達1480.6萬隻，約為最大日產量的三分之二。其中，N95口罩產量已達11.6萬隻，按月增長48%。

不過，今後該機制還面臨一系列挑戰。

其一，從外部看，隨着內地疫情防控步入關鍵階段，「硬骨頭」愈來愈多，難度也在加大。返程高峰漸行漸近，疫情有隨人流發生新的擴散風險；各地相繼復工後，口罩等重點物資供不應求矛盾或將因上班人數增多而加劇；受疫情影響較大的行業企業，特別是小微企業還深陷生存困境。對這些問題能否提出行之有效的解決方案，關乎整個新冠肺炎疫情防控的成敗。

防控入關鍵期 「硬骨頭」愈來愈多

其二，從內部看，集體行動機制最容易出現的弊病，就是互相推諉扯皮，「三個和尚沒水吃」。疫情形勢時時刻刻都在變化，能否第一時間有效回應新形勢下的新要求，互相「補台」而不「拆台」，對由多個部門組成的聯防聯控機制而言也是不小的考驗。

如高層所言，此次疫情對中國治理體系和治理能力的大考。新成立的聯防聯控機制能否「過五關斬六將」，通過這一系列「大考」，還有待觀察。

[馮其十 神州新形勢]