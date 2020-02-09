鰂魚涌豪宅 累減1220萬沽

另一邊廂，早前有武漢肺炎確診患者病逝的紅磡黃埔花園，過去一周成交陷入「冰封」狀况，而於昨日終「開齋」，一個4房戶減價170萬元始能成功售出。

Mount Parker Residences最新錄得今年首宗成交，中原地產首席分區經理楊文傑表示，單位為低層C室，實用1,353方呎，屬4房雙套房間隔，原業主早於去年起放售，當時叫價4500萬元，但一直乏人問津，至上月減價12%至3,980萬元放售。

惟近期疫情迅速擴散，人心惶惶，業主急於求售，劈價至3280萬元後沽貨，累減1,220萬元或27%，實呎24,242元。雖然個案劈價近三成，但是原業主於2014年8月購入價為2,962.6萬元，帳面仍能獲利371.4萬元或11%，但連同印花稅等交易雜費逾280萬元計，實際獲利約90萬元或3%。

黃埔花園4房戶減170萬易手

另紅磡黃埔花園出現首宗確診武漢肺炎患者病逝後，部分業主封盤暫停睇樓，準買家亦暫緩入市，屋苑交投冰封一周後，昨日終錄得本月首宗成交，該單位為1期1座高層G室，屬實用777方呎4房戶。原業主於去年10月起放售，當時叫價1,230萬元，放盤多時亦沒洽詢，加上武漢肺炎在社會擴散，原業主數度減價，至近日以1,060萬元售出，累減170萬元或14%，折合實呎13,642元。原業主於2016年以850萬購入，持貨約4年，帳面獲利210萬元，物業升值25%。

天晉3B期4房累劈675萬

此外，有個別業主睇淡後市，減價沽貨套現。美聯物業營業經理林志堅表示，將軍澳天晉3B期1B座高層A室，實用1,118方呎，4房雙套房間隔，原業主於去年8月起以2,700萬元放售，至11月主動減價至2,500萬元，但至去年底亦未獲承接。而今年1月武漢肺炎迅速擴散，原業主對後市不感樂觀，進一步減價至2,025萬元，並成功售出單位，累減675萬元或25%。原業主於2015年2月以1,817.2萬元一手買入，計算印花稅等交易雜費，實際獲利約50萬元或近3%。