騰訊早已減持 錯過今輪升浪

最多持5% 現不足1％

不過翻查特斯拉最新公布的主要股東持股，騰訊並不在特斯拉的十大股東之列。十大股東當中，持股最低者不足1%，意味騰訊已大舉沽出持股，未知其具體退出時間。其他機構投資者早前也爭相減持。例如曾於2019年第二季大手購入特斯拉股票的高瓴資本，在同年第三季就沽出大部分持股。

截至第三季末仍持有超過820萬股特斯拉股票的沙特主權財富基金「公共投資基金」（PIF），更在第四季幾乎沽清其特斯拉持股。按上周二的887美元收市價計算，PIF原有持股市值達73億美元。

根據向美國證交會呈交的申報文件，PIF在第四季沽出99.5%的特斯拉持股，僅保留約3.9萬股特斯拉股票，在12月底價值約1640萬美元。第四季特斯拉的平均股價為350美元，意味PIF少賺了44億美元（約343億港元）。

創辦人馬斯克成最大贏家

翻查數據，PIF在2018年特斯拉行政總裁馬斯克提出把特斯拉私有化之際，購入特斯拉股份，當時特斯拉的股價約在300美元水平。

PIF在2018年12月持有830萬股特斯拉股票，價值28億美元。到去年9月底，PIF開始減持特斯拉股份前，這些股票的價值縮水至20億美元。最大贏家當然是創辦人馬斯克（Elon Musk），它在特斯拉上市前的A至E輪融資領投，現持有約22%股份。

[企業地球村]