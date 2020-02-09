Tesla股價急升 「泡沫」之說四起

資料來源：《華爾街日報》、彭博社

特斯拉股價在上周四開市一度跌穿700美元大關，其後止跌回升，在740美元以上水平徘徊，較上周三收市公布業績時仍高出逾兩成。特斯拉的市值在周三暴跌後，徘徊在1350億美元左右，市銷率約為5倍，遠高於其他汽車業同行。通用汽車（GM）為0.4倍，福特（Ford）為0.2倍。豐田和福士（Volkswagen）也不到1倍。看好特斯拉的投資者認為，與傳統汽車製造商比較，對特斯拉不公，應與其他科技巨頭相比才合理。納指成分企業的平均市銷率為6.28倍，而市盈率為36.5倍，這意味特斯拉需每年取得46億美元利潤，才能證明其市值合理。

分析拿高通比特幣泡沫作比較

紐約大學斯特恩商學院教授Aswath Damodaran表示，若特斯拉的股價要維持在900美元水平，它需要有福士的收入及蘋果的利潤率來支持。《華爾街日報》的分析亦指出，特斯拉的近期升勢，與其相對溫和的基本面（包括年度虧損）不符，卻與其他經歷過長期泡沫的資產相似，例如晶片大廠高通（ Qualcomm）的股票、科網泡沫時代的科技股、2008年的石油及2017年的比特幣。

空軍平倉 拉升股價

投行Cantor Fitzgerald首席市場策略師切基尼（Peter Cecchini）表示，不是說特斯拉已經見頂，「我沒有目標價，也不知道其未來走勢，感覺它就像其他泡沫」。他形容特斯拉的升勢，反映市場的投機心態。近期升勢加劇前，特斯拉上周三收市發表的季績顯示，去年第四季交付量創紀錄。部分分析師上調特斯拉的目標價，吸引大量散戶買入。在1月底至2月初特斯拉升勢最強勁的日子，買賣股票的手機軟件Robinhood吸引了大量新買家入股特斯拉。

這波升浪考驗空軍的定力。金融分析機構S3 Partners的數據顯示，過去數周有不少平倉的操作，但針對特斯拉的空倉規模仍達140億美元，使其成為沽空金額最高的美國上市公司。去年第三季，特斯拉股票的沽空比例約為25%。隨着股價上漲，部分空軍被迫平倉，推動特斯拉股價上漲。這又促使更多投資者平倉，從而進一步推高股價。目前特斯拉沽空比例在13%左右。

高通泡沫爆破 現股價已回高位

《華爾街日報》表示，特斯拉股票過去數月的表現，與一些曾被過度炒作的資產表現相似。受惠於手機普及化，高通20年前的股價出現爆炸式增長。1999年，經股票分拆調整後，高通股價由5美元一直飈升至近90美元。當時高通在市場似乎沒有競爭對手。其後科網泡沫爆破、競爭者出現，不過高通仍能渡過難關。經歷長期的跌浪後，高通目前的股價約為90美元，與科網泡沫時代的高位持平。

2008年，油價曾出現泡沫。受環球經濟繁榮推動，油價在2000年代中期急速飈升。2008年夏，油價更創下每桶145美元的紀錄高位。不過，這價格令企業及駕駛者擔憂。其後爆發了金融海嘯，油價也隨之回落。2017年的比特幣泡沫更是純粹投機。當時不了解加密貨幣的普羅大眾也紛紛成為比特幣炒家，令比特幣的價格由2017年初不到1000美元，漲至同年底逼近2萬美元。比特幣的熱潮很快就退卻，跟以往其他炒作一樣未能持續多久。

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