多地封城 奢侈品牌遭殃

國內停業 外遊大減

包括Prada、Coach母公司Tapestry、Ralph Lauren、Estee Lauder、歐萊雅、Burberry等等國際名牌，已在疫情爆發後紛紛將旗下中國門店關閉，何時恢復營業尚未可知。與此同時，因不少品牌依靠中國銷售為收入主要來源，疫情亦衝擊其今年業績表現。其中，Tapestry便盈警，指由於商店關閉和武漢肺炎爆發，預計集團下半年銷售額將減少2億美元（約15.6億港元）至2.5億美元（約19.5億港元）；Estee Lauder也表示，重要旅遊和購物地區的客流量和銷售減少，故將其今年利潤預測，從每股5.85美元至5.93美元下調至每股5.6美元至5.7美元。

美國投資銀行Cowen報告認為，武漢肺炎疫情將大大減少中國及周邊國家的商店人流量，可能對中國遊客旅遊產生負面影響，也可能破壞供應鏈，奢侈品行業受到的影響將最重大。Jefferies的分析也認為，中國遊客因疫情而「足不出門」，暴露了奢侈品牌對中國消費者過度依賴的後遺症。

（武漢肺炎）