憂疫情累全球經濟 道指跌277點

道指成分股方面，表現最差為重型機械股Caterpillar，跌2.83%，拖低道指26點。跌市元兇則為蘋果及波音，分別跌1.59%及1.37%，拖低道指35點及31點。

紐約日興資產管理首席全球策略師John Vail表示，投資者應注意武漢肺炎對全球供應鏈，以至企業利潤及全球經濟的影響。他指出，中美首階段貿易協議的落實或因此受到阻礙，令中美雙邊關係再次惡化。Lazard Asset美股部門主管Ron Temple則認為，疫情雖具有破壞力，但對長線投資者而言反而構成買入機會，當前美國經濟狀况良好，中美貿易爭端放緩，沒有明顯推動股價下跌的催化劑。

恒指夜期大低水419點

恒指夜期上周五收報26,985點，低水419點；港股ADR比例指數跌262點或0.97%，收報27,142點。內銀股ADR普遍向下，中行（3988）、工行（1398）、建行（0939）ADR較港收市低1.67%、1.31%及1.29%。騰訊（0700）ADR折合報396.38元，較收市低1.5%。另外，俄羅斯不肯承諾進一步減產，油價上周五跌，紐約期油收報50.32美元，跌1.2%；布蘭特期油收報54.47美元跌0.8%，油價連續5周下跌。

（武漢肺炎）