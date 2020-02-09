蘋果內地門店延遲開業

原定明開業 大部分延至15日

不過，據蘋果零售網站信息，多數分店的暫停營業時間已延長至2月15日，部分分店將在2月13日或2月14日有限時間內開放，只有個別分店仍計劃在明天恢復營業，但這些日期隨時都會變化。而蘋果的中國辦公室及聯絡中心仍按原定安排，於明日重新營業。

除了門店延長關閉，蘋果亦可能要面對零件供應問題。外電彭博社報道，據其獲得的鴻海給員工簡訊，鴻海已要求深圳工廠員工在星期一後也暫時不要回廠，至於何時可返廠要等待公司進一步通知。之前，主要組裝iPhone的鴻海鄭州廠房，已公告河南省外員工需要隔離兩周，本省員工隔離一周，而令該廠房可能要延至24日才能復工。

外省工人需隔離 多家大廠延復工

汽車生產亦因疫情而未必能如期復工，內媒《新京報》報道，豐田汽車與現代汽車於中國的車廠復工時間將進一步推遲至2月17日。

日產汽車早前亦宣布，延遲位於中國的6間工廠復工時間，當中位於廣東省的4間車廠推遲至2月10日之後，而湖北省的2間車廠更會推遲至2月14日之後。

不過，特斯拉（Tesla）位於上海的工廠則如期在2月10日復工生產。上海市政府亦表示，針對特斯拉等重點生產企業的特點和復工中遇到的實際困難，將全力協調，幫助企業盡快投入，正常生產。

亞洲汽車業諮詢公司ZoZo Go指出，車廠究竟可以何時復工，沒有車企有十足把握，尤其是日產、起亞（Kia）、標緻與本田等多個外國車企，都在武漢設有大型生產基地，另外三大汽車業重鎮上海、北京與廣州何時能復工和復工程度，也在未知之數。因此預計中國汽車今年首季產量將減少100萬輛至170萬輛。

（武漢肺炎）