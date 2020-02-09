上海推28條支援企業

包括財稅支持減免租金

上海市政府表示，在融資上，要加強對防疫重點企業的專項金融信貸支持，拓寬疫情防控相關企業的直接融資渠道，強化保險保障作用；支持重點防疫物資供銷企業擴產，增加進口，並對進口防疫物資實行稅收優惠。另外，鼓勵當地銀行積極採用人行專項再貸款政策，支持金融機構通過發行金融債券、特定用途債券等，將所籌資金用於疫情防控相關領域。措施亦鼓勵疫情防控相關企業上市、再融資、併購重組及發行債券等，包括支持與防控相關科創企業在科創板上市。

減輕企業負擔方面，提出減免企業房屋租金，鼓勵國企在協商情况下通過減免緩交等方式，盡可能多讓利給中小企，相關減收影響在經營業績考核中將予以認可。主動為租戶減免租金的企業，繳納房產稅、土地使用稅有困難的，可申請減免相應稅項。上海市政府還指出，對受疫情影響導致按期繳稅有困難的，依法允許延期交稅，最長期限不超過3個月，疫情防控期間，個體戶依法免繳定額稅款。

（武漢肺炎）