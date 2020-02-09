內地小店「疫」市經營冀降息 店主：年貨銷售差 資金周轉需求大

明報記者 李哲毅

雜貨店主朱一凡表示，當地市民已盡量減少出門，但仍會到其店購買生活必需品，雖然人流不多，但油、鹽、杯麵等生活必需品仍熱賣，當中杯麵銷量翻倍，由以往六、七日才賣去一箱杯麵，到近來最快一至兩天就已經賣光。不過，由於新年前朱一凡購入較多煙酒等年貨，本用作應付新春期間需要，結果疫情下煙酒產品銷情反而平平，但這些貨品都需要較多資金墊資，加上這段時間亦要不斷補充其他產品貨源，所以資金周轉成為難題之一。

雜貨店：杯麵銷量翻倍

早前阿里巴巴（9988）關聯公司螞蟻金服持股三成的網商銀行宣布，該行不會對湖北地區的150萬小店和全國30萬醫藥類小店抽貸、斷貨，並於本月2日起將貸款利息下調10％，以減輕小店負擔。

朱一凡正是網商銀行客戶之一，她表示現時仍可於該行申請新貸款，信用額度也沒變，這樣能緩解部分入貨資金壓力。她亦提到，現時來貨價未有上漲，但經銷商主要靠庫存供貨，如果短期內交通往來仍然受阻的話，擔心再過一段時間會找不到補貨來源。

便利店：補貨渠道基本停滯

在武漢市經營便利店阿里之門的周雄也遇到差不多的問題，他表示現時補貨渠道基本停滯，近期營業額較往年下降很多。

周雄坦言，最大營業困難就是年貨壓住了資金，讓店舖周轉有困難，如銀行把貸款利息下調一成，總可以減輕負擔，保障了便利店能經營下去，直到疫情好轉，那麼日後客人便會更多。

多個部委銀行出招穩經濟

武漢肺炎疫情仍持續，故難以估計對經濟影響，近期各財金部委、銀行均出招穩定經濟。人行便推出3000億元（人民幣．下同）專項再貸款予口罩、消毒液等企業，且連同財政部的50％貼息優惠，令再貸款實際利率低於1.6厘，財政部亦對受疫情影響的中小企給予稅務減免。

此外，銀保監也保證不會對受疫情影響的中小企抽貸斷貸，確保中小企資本，並允許銀行提高對中小企的不良貸款容忍度，以及對還貸有壓力的中小企給予寬限。

（武漢肺炎）