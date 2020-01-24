TOWNPLACE SOHO 彈性租賃吸客

明報記者 甘潔瑩

攝影 劉焌陶

位於堅道18號的TOWNPLACE SOHO，提供293伙，主打精巧單位，實用面積介乎286至1092方呎，開放式及1房戶佔60%。新地首推50伙招租，月租由2.2萬元起，租期由1個月至1年不等，同時因應新世代而推出3種租賃方案，分別有服務式住宅、附設家俬單位，以及自置家俬單位，租客可按個人需要選擇租期長短。

主打開放式及1房 月租2.2萬起

發展商早前開放3個服務式住宅示範單位，同位於28樓，其中A室屬實用570方呎3房戶，此單位選用國際品牌Stellar Works家具，單位內擺放多項深木色調家俬，配合偏好簡約高雅風格的住客。單位大廳外連露台，可飽覽全中環及維港景致。另B室示範單位，屬實用面積420方呎1房戶，亦選用Stellar Works的家俬。

此外，發展商開放向東南的E室， 實用面積460方呎，2房間隔，此單位則選用日本品牌Francfranc家俬及擺設，打造簡潔清新、舒適和諧的生活空間；大廳則外望歷史悠久的香港動植物公園。

值得留意的是，所有單位均以開放式廚房設計，配備一系列嵌入式廚房家電，包括雪櫃、電磁煮食爐等，更設酒櫃及蒸焗爐等。浴室採用酒店式設計，備有花灑、浴室專用藍牙揚聲器等。居室內亦備有不少貼心家具，包括鞋櫃、嵌入式衣櫃等，收納空間充裕，另亦備有電子保險箱、嵌入式無線充電座等。

透過手機程式控制門鎖家電

發展商亦開發專屬手機應用程式，透過應用程式，住客可控制大門的電子門鎖，亦可隨時隨地控制室內的電器如燈光、冷氣機開關等，住戶亦可透過應用程式，預約TOWNPLACE旗下物業TOWNPLACE SOHO及TOWNPLACE KENNEDY TOWN的共享空間及家居服務。

鄰近半山扶手電梯

TOWNPLACE SOHO位於中半山堅道18號，行往蘭桂坊只需3至5分鐘，住宅可透過中半山自動扶手電梯直達中環商業區及港鐵站等，出入方便。要留意的是，項目不設車位，有車人士要另覓地方泊車。

■有片睇

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