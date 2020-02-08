Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
經濟
2020年2月8日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
港航裁400人 研空服機師放無薪假 聲明指措施「求生存」 非主要職務改外判
國泰公布削減航班詳情
皇悅兩酒店傳結業 不包括涉確診酒店
中國店銷售瀉八成 Burberry撤業績預測
按證開腔支持 中銀按保客可「還息不還本」
HKTVmall斥156萬買機生產口罩
永利澳門停運「燒錢」3億 未擬削員工開支 上季少賺2.3%
高盛維持匯控「確信買入」評級
人行3000億專項再貸款 強化疫情防控金融支持
市民減外出帶動手遊收入 騰訊上月吸金逾25億
中海外主席顏建國 不兼任集團CEO
太古全線商場銷售倒退 太古廣場去年跌16.8%
對冲基金入股逼軟銀改革 促200億美元回購 縮窄跟股票組合巿值差距
1月非農新職22.5萬遠勝預期
貝索斯再大手減持亞馬遜
本月首周十大屋苑一半交投冰封 嘉湖4宗成交 3宗呎價跌穿萬元
春節前樓價暫回穩 CCL四大指數齊升3周
維景灣畔2房 「抗疫價」780萬放盤
利嘉閣：續租分行 要求減租兩成
WEST PARK 1房實呎2.1萬 項目新高
信和中心頂層 7年蝕170萬沽
太古濱海街商廈項目提覆核審議
陸振球：銀行許暫只供按息 變相多做生意
周末睇樓好去處
TOWNPLACE SOHO 彈性租賃吸客
區內不乏全新出租物業
石板街見證殖民歷史
周末睇樓好去處
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
上 / 下一篇新聞
港航裁400人 研空服機師放無薪假 聲明指措施「求生存」 非主要職務改外判
國泰公布削減航班詳情
皇悅兩酒店傳結業 不包括涉確診酒店
中國店銷售瀉八成 Burberry撤業績預測
按證開腔支持 中銀按保客可「還息不還本」
HKTVmall斥156萬買機生產口罩
永利澳門停運「燒錢」3億 未擬削員工開支 上季少賺2.3%
高盛維持匯控「確信買入」評級
人行3000億專項再貸款 強化疫情防控金融支持
市民減外出帶動手遊收入 騰訊上月吸金逾25億
中海外主席顏建國 不兼任集團CEO
太古全線商場銷售倒退 太古廣場去年跌16.8%
對冲基金入股逼軟銀改革 促200億美元回購 縮窄跟股票組合巿值差距
1月非農新職22.5萬遠勝預期
貝索斯再大手減持亞馬遜
本月首周十大屋苑一半交投冰封 嘉湖4宗成交 3宗呎價跌穿萬元
春節前樓價暫回穩 CCL四大指數齊升3周
維景灣畔2房 「抗疫價」780萬放盤
利嘉閣：續租分行 要求減租兩成
WEST PARK 1房實呎2.1萬 項目新高
信和中心頂層 7年蝕170萬沽
太古濱海街商廈項目提覆核審議
陸振球：銀行許暫只供按息 變相多做生意
周末睇樓好去處
TOWNPLACE SOHO 彈性租賃吸客
區內不乏全新出租物業
石板街見證殖民歷史
港航裁400人 研空服機師放無薪假 聲明指措施「求生存」 非主要職務改外判
國泰公布削減航班詳情
皇悅兩酒店傳結業 不包括涉確診酒店
中國店銷售瀉八成 Burberry撤業績預測
按證開腔支持 中銀按保客可「還息不還本」
HKTVmall斥156萬買機生產口罩
永利澳門停運「燒錢」3億 未擬削員工開支 上季少賺2.3%
高盛維持匯控「確信買入」評級
人行3000億專項再貸款 強化疫情防控金融支持
市民減外出帶動手遊收入 騰訊上月吸金逾25億
中海外主席顏建國 不兼任集團CEO
太古全線商場銷售倒退 太古廣場去年跌16.8%
對冲基金入股逼軟銀改革 促200億美元回購 縮窄跟股票組合巿值差距
1月非農新職22.5萬遠勝預期
貝索斯再大手減持亞馬遜
本月首周十大屋苑一半交投冰封 嘉湖4宗成交 3宗呎價跌穿萬元
春節前樓價暫回穩 CCL四大指數齊升3周
維景灣畔2房 「抗疫價」780萬放盤
利嘉閣：續租分行 要求減租兩成
WEST PARK 1房實呎2.1萬 項目新高
信和中心頂層 7年蝕170萬沽
太古濱海街商廈項目提覆核審議
陸振球：銀行許暫只供按息 變相多做生意
TOWNPLACE SOHO 彈性租賃吸客
區內不乏全新出租物業
石板街見證殖民歷史
prev
next