陸振球：銀行許暫只供按息 變相多做生意

事實上，武漢肺炎對內地的樓巿和商場打擊或更嚴重，而在疫情惡化後，恒隆股價也明顯跑輸香港同業新地（0016） ，但所謂不入虎穴，焉得虎子？受疫情拖累的恒隆，或正好提供入巿的機會，因一旦疫情有減退迹象，其回升速度或幅度也可能更勝香港的地產股，而近日其股價明顯彈升，一定程度反映投資者認為武漢肺炎感染情况已出現或快出現高峰，之後將會改善。

控制感染率計 港勝澳門星洲

說到武漢肺炎疫情，近日聽得最多對香港政府的批評，就是澳門政府抗炎決策遠比香港決斷，至少梳打埠巿民較香港容易買到口罩，以及封關遠較香港快速和徹底。不過，澳門至今仍錄得10宗感染個案，其人口只有60多萬人，而香港有24宗確診個案（包括1宗死亡個案），但香港有700多萬人口，似乎澳門的確診感染率高過香港5倍，大家說奇怪不奇怪？

另外，大家又說新加坡做得好，可知其最新確診武漢肺炎33宗，明顯高於香港的24宗，而2019年新加坡總人口應為570萬，如以控制感染率計，香港其實做得好過星洲。

醫護罷工 憶「時窮節乃見」

很多時，一些分析都愛將香港和澳門及新加坡等相比，然後得出結論，但就往往只單獨針對某個數據而非全面性分析，就如香港樓價遠遠高於澳門和新加坡，但批評者卻不提澳門和新加坡多年來大規模填海做地，而香港不論是填海、增加地積比，以至發展郊野公園的邊皮地區，都是如同犯了天條，這樣的比較公平嗎？

當然，批評者也可以說香港政府的數據不可信，甚至是做假的來回應！

近日工運組織在香港疫情蔓延之際發起醫護罷工，終在昨日因投票是否延續而不夠票暫停，至於罷工的理由，說是要逼政府封關，並投訴工作環境惡劣，要被抽「生死籤」去隔離病房，要求改善待遇云云。

雖也曾有數千名醫護參與罷工，不過大多數醫護仍留守抗疫，昨早看到新聞報道藝人江華與麥潔文的兒子陳耀淙原來也是醫護，卻主動舉手要求要去隔離病房工作，未知會否被那些罷工的同僚嘲其不參與「救港」大計，甚至排擠，筆者讀書少，不敢評論誰對誰錯，只記得中學時代讀過文天祥《正氣歌》的其中一句：「時窮節乃見」，未知現在的中學課程或通識會否仍教讀《正氣歌》？

商會為醫護訂購數十萬口罩

為香港作貢獻，有人選擇罷工，也有人選擇留守照顧病人，其實各行各業，都可以用不同的方式參與，筆者就有商會朋友親到外地訂了數十萬個口罩，將全數捐予香港的醫護，由於擔心運送口罩出問題，便委託了在外地的多個朋友用螞蟻搬家的方式將口罩親送香港，希望可以盡快完成任務。

中銀助供樓渡難關 實對銀行有利

中銀（2388）在周四宣布，為幫助減輕疫情對經濟的影響，會容許一些按揭客戶未來半年至一年可只供息而不用還本金，以共度時艱，其實這也對銀行有利，因近年銀行水浸，按揭隨客戶不斷還錢令資金回籠，收回了的資金也不容易再借出去，現在容許按揭客戶延遲還本金，其實等同多做生意，而根據按揭轉介經絡提供的統計，近年按揭遲還或脫期還款的比率極低（圖2），所以銀行也不心急資金回籠。

武漢肺炎疫情對香港樓巿做成衝擊，卻令一些人加快投資海外物業，美聯最近推出環球樓價指數，收集香港、中國、美國、加拿大、英國等14個地區一線城市的樓價，以幫助港人作海外置業決定。

美聯環球營業董事周定國表示，綜合2010年首季至去年第三季，相關城市樓價平均上升大約55%，當中深圳及香港樓價升幅最顯著，分別上升2.12倍及1.73倍。

社運疫情夾擊 港元反升

周定國認為，隨着近日亞洲區內央行相繼減息，增加港人海外投資意欲，即使未來加息，部分國家就業失衡，需要大量遊客及勞動力支撐經濟，相信國家在加息時會推出措施協助買家入市。

一個很有趣的現象，雖然香港經濟備受早前社會運動和近期疫情的不利影響，但港元匯價卻創出近3年的新高（圖3），似乎外資（包括中資）認定疫情未必延續太久，所以未有撤資更有預先將資金調入，部署低撈股巿以至香港物業，所以不論香港的股巿或樓巿，實不用太過悲觀。

[陸振球 樓市解碼]