信和中心頂層 7年蝕170萬沽

【明報專訊】社會運動及武漢肺炎肆虐，令商廈市場是淡靜，個別業主對後市不感樂觀，蝕讓沽貨。土地註冊處資料顯示，旺角信和中心頂層全層，於去年底以4000萬元易手，以全層面積4643方呎計，呎價僅8615元，呎價為近5年低價。原業主於2012年10月以4000萬元購入，持貨逾7年，帳面平手離場，若計算印花稅4.25%交易雜費等，蝕逾170萬元或逾4%。
永倫軒尼詩道舖減租逾三成招租
另永倫集團繼減價沽售住宅物業後，其持有商舖亦減價招租。市場消息指，由永倫集團持有的銅鑼灣軒尼詩道439至445號香島大廈2樓A及B室，面積約4600方呎，由於去年3月起已交吉，當時月租叫價22萬元。放盤3個月後，社會運動開始，永倫已調低月租27%至16萬元，惟至上月仍未能成交租售，再進一步減租至14.8萬元，累租減幅33%。
麒豐資本8750萬購王氏大廈全層
此外，土地註冊處顯示，觀塘鴻圖道33號王氏大廈4樓全層，於上月中獲新諾有限公司以8750萬元購入，該公司董事為洪英偉及李岳橋，前者為麒豐資本董事總經理。原業主2018年8月以3420萬元購入，持貨僅18個月，帳面獲利5330萬元或1.6倍。資料顯示，麒豐資本早於去年2月起已積極收購該廈，當時先以3.3億元購入4層樓面，及後再購入地廠及餘下樓面，總涉資逾7.4億元。據悉麒豐資本將就該廈申請活化，擬重建為新式工廈。