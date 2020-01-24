信和中心頂層 7年蝕170萬沽

永倫軒尼詩道舖減租逾三成招租

另永倫集團繼減價沽售住宅物業後，其持有商舖亦減價招租。市場消息指，由永倫集團持有的銅鑼灣軒尼詩道439至445號香島大廈2樓A及B室，面積約4600方呎，由於去年3月起已交吉，當時月租叫價22萬元。放盤3個月後，社會運動開始，永倫已調低月租27%至16萬元，惟至上月仍未能成交租售，再進一步減租至14.8萬元，累租減幅33%。

麒豐資本8750萬購王氏大廈全層

此外，土地註冊處顯示，觀塘鴻圖道33號王氏大廈4樓全層，於上月中獲新諾有限公司以8750萬元購入，該公司董事為洪英偉及李岳橋，前者為麒豐資本董事總經理。原業主2018年8月以3420萬元購入，持貨僅18個月，帳面獲利5330萬元或1.6倍。資料顯示，麒豐資本早於去年2月起已積極收購該廈，當時先以3.3億元購入4層樓面，及後再購入地廠及餘下樓面，總涉資逾7.4億元。據悉麒豐資本將就該廈申請活化，擬重建為新式工廈。