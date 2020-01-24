WEST PARK 1房實呎2.1萬 項目新高

進售樓處前須量體溫

興勝項目管理董事周嘉峯表示，面對疫情，WEST PARK所有準買家及地產代理，進入售樓處均必須量度體溫，而售樓處內每小時都進行清潔清毒，以確保大眾安全，項目迄今售出12伙套現逾7700萬元。連同上述WEST PARK兩宗成交，新盤市場昨日共錄約4宗成交；包括嘉華（0173）啟德嘉峯匯，最新以1227.6萬元售出2B座25樓D室，單位實用514方呎，實呎23,883元，為項目2月份第3宗成交、套現逾3300萬元。

RICHMOND次輪收30票超額1倍

至於今日次輪銷售、推出15伙的恒地（0012）西半山THE RICHMOND，昨截止認購登記，消息指收約30個認購登記，超額一倍；項目今日發售的單位，包括10伙1房戶和5伙開放式戶，維持最高7%直減折扣，折實價636.6萬至968.3萬元、折實實呎2.87萬至3.28萬元。 THE RICHMOND明日亦會以先到先得形式，再發售兩個高層單位。

逸璟．龍灣錄今年第7宗撻大訂

在現前社會人心惶惶下，新盤市場繼續錄得撻訂個案，內房中冶（1618）旗下青山公路青龍頭逸璟．龍灣，今年迄今累錄7宗撻大訂，最新撻大訂單位為2座12樓實用面積318方呎F室、屬1房戶型，原於去年4月以502.5萬元售出，買家雖已簽署正式買賣合約，但日前撻大訂，料遭發展商沒收10%訂金涉逾50萬元。逸璟．龍灣自2018年底推出至今累錄12宗撻大訂，佔售出單位總數80伙的15%，為近年撻訂比例較高的新盤。