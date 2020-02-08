本月首周十大屋苑一半交投冰封 嘉湖4宗成交 3宗呎價跌穿萬元

明報記者 張允亭

新界大型上車屋苑的天水圍嘉湖山莊，本月暫錄4宗減價二手成交，成交呎價由9401至10,401元不等，平均實呎9874元，較上月全月平均實呎10,646元跌7%。若情况持續，本月屋苑平均呎價勢將成為自去年1月後首見跌穿萬元的月份。

祥益地產區域董事蕭嘉偉表示，疫情蔓延下，拖累屋苑做價受壓，普遍業主願意擴大議價空間，議價幅度由5%至11%，而嘉湖山莊目前則以減價成交為主，同時亦有小部分業主決定封盤，待疫情受控後再作打算。

嘉湖平均實呎暫較上月跌7%

至於嘉湖山莊最新一宗成交位於賞湖居6座高層G室，實用548方呎，原業主於去年底以600萬元放盤，在累減30萬元或5%後，新近以570萬元成交，實呎10,401元。原業主於1999年以188萬元購入，持貨21年，帳面賺382萬元或逾2倍。港島東龍頭屋苑鰂魚涌太古城，本月首周則暫錄5宗成交，成交量雖暫領先其他9個屋苑，但平均實呎18,170元，卻較上月全月平均呎價跌約5%。

中原資深分區營業經理王秀芬稱，太古城海星閣中層H室，實用面積603方呎，屬2房間隔，以1150萬元市價成交，實呎19,071元；按原業主2009年以509萬購入價計，持貨11年帳面賺641萬元或1.2倍。

太古城價跌量升 本月首周5成交

市場消息亦指，鴨脷洲海怡半島18座低層C室，實用面積約581方呎，屬2房連儲物室間隔，原業主由於數月前叫價860萬元放售，經議價後輕微減價16.2萬元或1.9%後，以843.8萬元成交，實呎14,523元，成交價較市價略低5%。原業主於2014年6月以628萬元購入，持貨近6年，帳面賺215.8萬元或約34%。

錦英苑2房減價12%成交

另外，馬鞍山居屋錦英苑亦有2房戶以低市價易手。世紀21奇豐區域經理莊瑞生表示，上述單位於錦英苑H座中層8室，實用面積401方呎，屬2房間隔，原業主開價560萬元於自由市場放售，累減價65萬元或12%後，以495萬元成交，實呎12,344元，成交價略低市價5%。原業主於1991年以37.9萬元未補價購入，持貨逾28年，預料連同補地價費用計，仍獲利豐厚。

（武漢肺炎）