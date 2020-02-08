貝索斯再大手減持亞馬遜

【明報專訊】亞馬遜股價在本周再創新高，亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）再次大手沽出股票。沽售行動按照貝索斯原先安排的計劃進行。根據亞馬遜向美國證交會（SEC）的申報，貝索斯在1月31日及2月3日共沽出905,456股亞馬遜，總值18.4億美元。在接下來的2月4日和5日，他又沽出810,912股亞馬遜，總值16.5億美元。換言之，他在過去一周沽出逾170萬股亞馬遜，相當於其本人的亞馬遜持股3%，合共套現34.9億美元（約272億港元）。
貝索斯曾透露，每年會從亞馬遜股票套現，部分用以投資其私人太空公司Blue Origin。此外，電動車大廠特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索技術公司SpaceX，計劃分拆其太空衛星網絡（Starlink）業務進行首次公開募股（IPO）。
成立於2002年的SpaceX，業務包括為美國政府等客戶，將衛星送入太空軌道，並將物資送往國際太空站等。該公司計劃最終在太空搭建由2.5萬個衛星組成的「星鏈」網絡，向地球提供高速互聯網服務。該公司希望在今年稍後開始為北美客戶提供服務。特斯拉昨早段股價靠穩，在750美元水平徘徊。
傳AirPods增產受累疫情
此外，《日經亞洲評論》引述知情人士稱，受內地疫情影響，蘋果為AirPods大幅增產的計劃面臨影響。由於AirPods的組裝廠只有約兩周分量的零件庫存，若後續零件供應商復工後無法跟上進度，將影響今年上半年多達4500萬部的AirPods耳機的訂單。根據蘋果透露，目前AirPods仍有庫存，但去年9月推出的AirPods Pro缺貨。