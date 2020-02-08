貝索斯再大手減持亞馬遜

貝索斯曾透露，每年會從亞馬遜股票套現，部分用以投資其私人太空公司Blue Origin。此外，電動車大廠特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索技術公司SpaceX，計劃分拆其太空衛星網絡（Starlink）業務進行首次公開募股（IPO）。

成立於2002年的SpaceX，業務包括為美國政府等客戶，將衛星送入太空軌道，並將物資送往國際太空站等。該公司計劃最終在太空搭建由2.5萬個衛星組成的「星鏈」網絡，向地球提供高速互聯網服務。該公司希望在今年稍後開始為北美客戶提供服務。特斯拉昨早段股價靠穩，在750美元水平徘徊。

傳AirPods增產受累疫情

此外，《日經亞洲評論》引述知情人士稱，受內地疫情影響，蘋果為AirPods大幅增產的計劃面臨影響。由於AirPods的組裝廠只有約兩周分量的零件庫存，若後續零件供應商復工後無法跟上進度，將影響今年上半年多達4500萬部的AirPods耳機的訂單。根據蘋果透露，目前AirPods仍有庫存，但去年9月推出的AirPods Pro缺貨。

（綜合報道）

[國際金融]