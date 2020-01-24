對冲基金入股逼軟銀改革 促200億美元回購 縮窄跟股票組合巿值差距

總部位於紐約的Elliott，經常尋求影響其入股的公司管理，亦入股本港上市的東亞銀行（0023）並要求改革。知情人士稱，該對冲基金研究軟銀的策略超過一年，認為改革軟銀可大大提高其股價。Elliott的高層已跟軟銀創辦人孫正義、軟銀財務總監後藤芳光及軟銀牽頭的願景基金（Vision Fund）負責人Rajeev Misra會面，就企業治理等問題商討至1月底。據悉，Elliott要求軟銀提高願景基金的透明度，並改善投資決策。

軟銀股價應聲彈逾7%

Elliott承認與軟銀高層接觸，它建議軟銀回購價值100億至200億美元的股票，幫助彌補軟銀的市值與其所投資的公司股權價值所存在的巨大差距。軟銀發言人稱，完全同意其股票被公開市場投資者嚴重低估。作為阿里巴巴的最大股東，軟銀持有25%阿里股份，相關股份的市值達1485億美元，但軟銀在昨日收市的市值僅為965億美元。分析認為，這折扣反映市場對孫正義投資於負債纍纍的科技企業態度審慎。

軟銀同時也透過願景基金向數十家科技公司投資，但自從WeWork於去年9月底擱置首次公開募股（IPO）後，孫正義隨意的投資風格受到更多股東質疑。去年11月初，軟銀公布在截至9月底的第二財季，錄得38年來最嚴重的季度虧損。就WeWork的投資，軟銀和願景基金當時分別減記47億美元和35億美元。

優步預告今年扭虧為盈

不過由軟銀及願景基金持有大量股份的優步透露，有信心在2020年底前扭虧為盈。優步在2019年全年虧損85億美元。上季收入按年增長37%至40.7億美元。優步股價早段升逾7%。

《華爾街日報》指出，Elliott的入股時機，對軟銀來說是個敏感時刻。軟銀正籌集第二隻願景基金，去年夏天它曾透露可籌集到1080億美元，但意向投資者未兌現承諾，迫使軟銀以自己的資金啟動該基金。此外，聯邦法官預計在未來數周，對軟銀旗下的美國第四大電訊商Sprint，能否與美國第三大電訊商T-Mobile US合併作出裁決。倘未能合併，Sprint將要掙扎求存，為軟銀帶來更多挑戰。

作風進取的Elliott不時以維權之名狙擊企業，在香港也曾有不少動作，例如控告東亞主席李國寶為鞏固家族對該行的控制權，向策略性股東配售股份，提出「不公平損害的訴訟」呈請，案件去年開庭。Elliott早年也曾令電訊盈科（0008）撤回對李澤楷旗下盈大地產的私有化方案。不過孫正義截至去年9月仍持有軟銀22％股權，可抗衡激進投資者的攻擊，因為軟銀的重大決定，需獲三分之二股權批准。

（綜合報道）

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