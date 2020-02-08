太古全線商場銷售倒退 太古廣場去年跌16.8%

主要受累第四季跌勢加劇

作為太古旗下核心商場的太古廣場購物商場，自2019年首季表現已經走弱，一改2018年全年升11.8%的走勢。太古廣場購物商場在2019年首季零售銷售額已跌2.3%，首二季跌4.2%，首三季跌幅再擴大至11.8%，至第四季更跌至16.8%水平。

辦公樓方面，香港太古廣場在2019年加租19%，太古廣場一座及二座最新租金介乎125元至155元，三座則為115元至125元，太古坊2019年全年加租13%，最新租金為40元高位至50元中位，港島東中心及太古坊一座全年加租11%，最新租金為50元中位至70元低位。

內地商場全線錄增長

內地方面，太古全線商場零售銷售額錄增長，當中以上海興業太古匯、成都遠洋太古里及頤堤港增長最勁，2019年零售銷售額分別錄得增長72.6%、22.9%及26.4%，廣州太古滙及三里屯太古里的2019年零售銷售額增長19.7%及10.6%。