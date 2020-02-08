市民減外出帶動手遊收入 騰訊上月吸金逾25億

股價逆市升0.6% 收報402.4元

Sensor Tower表示，《PUBG Mobile》上月收入達到1.763億美元（約13.75億港元），較去年同期勁升4倍，成為全球最高收入手遊，PUBG Mobile收入中，約52.8%來自其中國版《和平精英》，美國及土耳其用戶支出分別佔13.7%及5.5%。 騰訊另一王牌手遊《王者榮耀》居亞軍，總收入超過1.513億美元（約11.80億港元），按年增長25%，收入中約為94.6%來自中國。

《PUBG Mobile》收入全球最高

上月全球手遊收入排行榜中，第三至五位依次是英國遊戲公司King Candy Crush Saga、內地遊戲開發商Lilith Games的《劍與遠征》和騰訊控股的芬蘭開發商Supercell的Clash of Clans。《劍與遠征》是1月增長最快的遊戲之一，自上個月在中國上線以來，其收益達到8830萬美元（約6.89億港元），約70.8％的用戶支出來自中國。