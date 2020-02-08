人行3000億專項再貸款 強化疫情防控金融支持

投放對象為生產醫用物資企業

3000億元專項再貸款的主要投放對象為生產疫情防控重點醫用物資、重點生活物資的企業，例如口罩、護目鏡、消毒劑、消毒液等產品生產商。利率方面要求銀行不能高於3.15厘，銀行普遍給予的利率基本在2.4厘至3.15厘之間，再加上財政部給予50%貼息，企業實際融資成本不高於1.6厘。人行同日亦宣布，繼續在每周末開放小額支付系統業務限額，由每周五下午5時30分開始，至周日晚上8時30分後結束，以為方便金融機構和客戶辦理大額資金匯劃。

人行出招以紓緩銀根，但無阻股市回吐，恒指全周雖累升千點，但昨日跌90點至27,404點後，恒指夜期再低水300點，最低曾見27,043點，低水361點。國指昨跌60點至10,705點，國指夜期低見10,598點，低水107點。昨日主板成交只有994億元，若不計大年三十半日市，是近一個月首次不足千億元。憂慮智能手機銷售，舜宇光學（2382）回吐3.6%。石油需求降，中海油（0883）跌2.7%。另華潤置地（1109）及中海外（0688）跌1.9%及1.8%。

恒指夜期再低水逾300點

繼一眾大行後，昨日三大國際評級機構中的惠譽及標普亦下調中國GDP預測。惠譽認為，若疫情短期內獲控制，全年GDP增長可能僅下降0.2個百分點至5.7％；若到第二季才控制疫情，今年首季GDP增長將削近半至3.2％，全年僅剩5.2％。惠譽同時警告，若為穩增長而大幅放鬆信貸政策，恐將令中國過去幾年金融去槓桿工作付諸東流，亦會收緊銀行資本，對中國主權及內銀評級帶來下行壓力。標普預料，疫情對首季經濟影響最大，第三季才有望復蘇，將全年中國GDP增長預期由5.7%下調至5%。