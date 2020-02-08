高盛維持匯控「確信買入」評級

指估值低 目標價有三成潛在升幅

高盛指出，現時股價未反映匯控將縮小規模，提高盈利能力和有力進行大量回購的因素。匯控現時的估值為股息率7%，統計學上比2010年以來的平均水平高1個標準差，即比過去10年84%的時間為高。高盛預期，匯控在即將推出的新策略，會集中於如何提高歐美業務的運作效率，縮小低回報的環球銀行及資本市場部門，會有助提高集團的ROTE（有形股本回報率）。

高盛估計，武漢肺炎令匯控在亞洲信貸質素下降，亦降低亞洲、歐洲和美國市場的盈利，將去年和今年每股盈利預測下調5%和7%，但因為預期未來成本降低，故將2021年的每股盈利預測提高1%。

將恒生由「中性」上調到「買入」

彭博引述消息人士指，匯控月中公布業績和新策略時，宣布正式行政總裁人選的機會不大。現任臨時行政總裁祈耀年在匯控去年8月公布中期業績時，將取代突然辭任的范寧正式擔任行政總裁。

高盛亦將恒生銀行（0011）評級，由「中性」上調到「買入」，給予12個月目標價209元。高盛認為現時估值吸引、港元拆息上升有助提高恒生淨息差，並預計財富管理業務利潤增長回復。恒生昨日升1.18%，報162.9元，與目標價有28.3%的潛在升幅。