永利澳門停運「燒錢」3億 未擬削員工開支 上季少賺2.3%

明報記者 馬迪帆

永利度假村行政總裁兼董事Matt Maddox日前表示，永利澳門營運支出每日達240萬至260萬美元（約1872萬至2020萬港元），主要來自員工薪金開支。

他解釋，永利澳門共有12,200名員工，每日薪金支出達180萬至190萬美元（約1404萬至1482萬港元）。但他表示，從未考慮過削減員工開支，相信現時正是「投資員工」的時機，不想因採取短期措施而傷害公司文化。

管理層：現是「投資員工」時機

Maddox表示，每日都與澳門政府溝通，並指澳門政府具高度透明度。永利度假村財務總監兼司庫Craig S. Billings於會議上表示，料營業中斷保險將不適用於此次武漢肺炎爆發的情况，集團不會獲得相關理賠，因該保險僅應用營運被迫中斷的事件，如暴風等。

Billings亦表示，目前公司流動性強勁，有數十億元的現金及周轉金貸款，即使賭場關閉時間較預計為長，仍絕對足夠應付開支。

富達國際昨日發布分析，估計澳門賭場停運半月將拖累濠賭股首季博彩總收入按年跌四成至五成，或影響博彩業全年息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）跌3%至4%。富達估計，若疫情受控，博彩業有望在今年第三季復蘇，長遠對行業維持樂觀。

上季純利按年跌至約14.2億港元

永利澳門昨日公布去年第四季度業績，截至去年12月31日3個月內，純利按年跌2.3%至1.82億美元（約14.2億港元）。收入按年跌13.8%至11.2億美元（約87.36億港元），其中以賭場收入跌幅最大，按年跌15.2%至9.46億美元（約73.81億港元）。其他收入均錄跌幅，客房收入跌4%，餐飲收入跌1.4%。

受賭場生意下跌影響，博彩稅及溢價金錄跌幅，帶動經營成本按年跌13.9%。