HKTVmall斥156萬買機生產口罩

須獲認證成合資格廠房

HKTVmall表示，台灣一名供應商向平台出售物料，最終亦有供應商可提供機器，不過價錢由5萬美元大增一倍至10萬美元，HKTVmall就以20萬美元及30日內交貨的條件購入機器。

平台指出，要在港生產並不簡單，現時未知外國政府會否停止機器及原材料出口，公司亦沒有防污染廠房（Clean room）專業知識，以及能否取得實驗室認證，成為合資格廠房，不過強調「香港人是永不放棄，只要堅持，相信所有問題都有解決辦法」。

HKTVmall日前公布，由於物流壓力龐大，加上提高送貨效率，普通會員的單一訂單免運費金額將提高至500元，VIP會員亦調高至350元，門店自取則需消費滿200元才可免運費。由於平台訂單數量大增，帶動港視股價近日大升，昨收市報5.31元，全日升2.12%。