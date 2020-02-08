按證開腔支持 中銀按保客可「還息不還本」

經絡料其他銀行將跟隨

中銀香港表示，該行自推出有關措施當日，已接獲不少客戶查詢關於措施的申請條件及方法，而該行的按揭貸款措施，由昨日起進一步擴大至按揭保險貸款，審批結果將視乎個別客戶的情况而定。

經絡按揭轉介高級副總裁曹德明認為，近期有不少機構要求員工放無薪假，有航空公司更宣布裁員，預計未來失業率有上升趨勢，認為措施有助紓緩部分受影響的業主，穩定樓市及減低銀主盤的機會；同時銀行仍可收取利息，對資金成本影響不大，可謂雙贏局面。他又透露，現時各大銀行仍在研究有關措施，預計最快下周公布，相信部分銀行會相應跟隨。東亞銀行（0023）已於日前宣布跟隨類似做法，匯豐及渣打則表示在研究中。

信銀推同類貸款助中小企股東

信銀國際亦宣布，由昨日起為在本地註冊兩年或以上，及僱員不多於50名的中小企持有人或股東，提供首12個月私人貸款「還息不還本」安排，以紓緩其於經濟下行期間的短暫壓力。該行指出，計劃主要支援中小企持有人私人分期貸款，貸款金額分別為8萬元及1.5萬元，還款期24個月，申請人毋須提供任何抵押品及繳交任何申請費用，但其最近3個月的銀行戶口平均結餘須達到指定金額。