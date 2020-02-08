皇悅兩酒店傳結業 不包括涉確診酒店

裁員60人 工會關注事件

皇悅酒店集團在港經營5間酒店，包括灣仔、尖沙嘴、銅鑼灣共3間「皇悅」品牌酒店，另外兩間「皇悅卓越」酒店就位於銅鑼灣、尖沙嘴。其中尖沙嘴皇悅卓越酒店於2018年12月開業，一共提供90間客房；銅鑼灣皇悅酒店則提供280間客房，日前首名武漢肺炎確診患者曾入住的尖沙嘴皇悅酒店，則不在今次關店範圍內。

員工籲網上訂房 網站：房間「售罄」

本報嘗試預訂尖沙嘴皇悅卓越酒店的房間，惟各個酒店訂房網站均顯示「售罄」，致電相關酒店時，員工僅指可嘗試到網上預訂，不清楚是否結業。

據本地傳媒報道，皇悅酒店內部通告顯示，集團呼籲員工不要向客人出售尖沙嘴皇悅卓越酒店及銅鑼灣皇悅酒店的房間，其中尖沙嘴皇悅卓越酒店已經暫停營業，已出售的房間客人將轉至尖沙嘴皇悅酒店，管理層亦正考慮會否關閉銅鑼灣皇悅酒店。

據泛海酒店的中期報告，截至去年9月底止，集團共僱用290名全職僱員，假設集團今次裁減60人，佔總員工逾兩成。

（武漢肺炎）