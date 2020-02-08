國泰公布削減航班詳情

不滿未停內地線 工會今商罷工

不過，有工會不滿國泰仍未全面停飛內地航線，未能保障機組人員的健康安全。港龍航空公司空勤人員協會總幹事施安娜昨日表示，國泰應對疫情所推出的措施是「後知後覺」，期望公司全面停飛內地，並推出更具體指引保護員工健康安全，並將於今日的會員大會上投票決定會否發動罷工。她認為，政府當局已宣布由內地入境者需接受14日強制檢疫，惟與其密切接觸的機組人員卻獲豁免，批評做法完全不符合邏輯。她同時透露，自疫情爆發後，有為數不少的機組人員都擔心染病，每日都有約400人請病假。

施安娜續指，如有三分一會員同意，就會啓動罷工，料最快可在本月9日實行。不過，她不願透露現階段已表態支持罷工的具數人數，以免公司向現職同事施壓。她同時透露，國泰港龍行政總裁丘應樺日前曾發內部信稱，如員工參與工會發動的罷工，相關行為可能違法。

（武漢肺炎）