港航裁400人 研空服機師放無薪假 聲明指措施「求生存」 非主要職務改外判

明報記者 葉子晴

另一方面，港航亦同時要求駐香港的後勤人員於本月17日至6月30日期間放無薪假，相關員工可選擇每月放無薪假不少於兩周，或是每周工作3天，而港航亦會向機組人員推出獨立無薪假計劃，惟未有透露具體詳情。

每月無薪假不少於兩周

港航稱，自本年初起在內地爆發的新型冠狀病毒，現已蔓延至全球，各國實施更嚴格入境及檢疫措施，衝擊本港的旅遊需求，急速轉變的形勢嚴重威脅港航業務，因此呼籲仍然在團隊內的員工能協助公司渡過難關。

過去一年內，港航實施了多項節省成本措施，以應對不斷變化的市場需求。港航在去年11月已宣布，將陸續停辦4條往返美國洛杉磯、加拿大溫哥華、越南胡志明市及天津的航線。然而，隨着疫情爆發，港航於前日（2月6日）再次調整航班服務，當中包括暫停6條往來內地的航線及4條往來亞洲其他地區的航線（見表），直至3月28日，整體由每日82個航段削減至30個。

港航認為，因應環球不斷變化的形勢，旅遊需求疲弱，情況將有可能持續到今年夏季，因此港航需要採取相應的行動以確保公司能持續營運。除了目前「人手整合計劃」將削減員工外，港航亦會將一些非主要功能的服務轉由外判服務商承包，僅保留足夠的機組及地勤應付日常營運。

港航保證，即使調整人手後，依然能滿足季節性旅客高峰期的需求，同時強調是次改革對於港航的未來至關重要，將確保公司能保持營運及長遠發展。

外判服務 僅保留機組地勤

根據港航網站，目前僅維持往返內地北京、上海及海口分別每日1班航班；往返泰國曼谷每周18班航班；來往印尼峇里島每日1班航班；來往日本沖繩、大阪及札幌分別每日1班。

本報在去年11月曾向港航查詢員工數目，當時獲公司回覆稱，港航目前共有39架飛機及3500多名員工。不過不足1個月後，機管局宣布已扣留港航7架飛機，而在去年12月31日亦有消息傳出，港航裁走至少20人，公司當時未有否認，僅表示會根據運營需求不時調整員工人數，並再三強調公司運作正常。

（武漢肺炎）