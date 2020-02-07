逸璟．龍灣連錄兩宗撻大訂 撻訂率14%

【明報專訊】新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫症持續擴大，本港社會人心惶惶之際，本月迄今新盤市場暫時錄得最少4宗撻訂個案，當中3宗更屬撻大訂，即買家於簽署正式買賣合約後取消交易，而內房中冶（1618）旗下青山公路青龍頭逸璟．龍灣更屬「重災區」，佔了兩宗；據成交紀錄冊顯示，項目最新撻大訂單位為1座9樓實用面積429方呎C室，原於去年5月以642.4萬元售出，買家料遭發展商沒收10%訂金涉逾64萬元。
事實上，逸璟．龍灣是近年撻大訂比率較高的一手新盤；項目自2018年底推出市場發售至今，累積沽出約80伙，佔項目單位總數198伙的40%；惟同期亦累積錄得11宗撻大訂，佔售出單位比例約14%，比例甚高。
開售逾一年累沽80伙 錄11宗撻大訂
至於項目撻大訂的11個單位，成交價介乎368.8萬至718.9萬元，相關買家於簽署正式買賣合約後取消交易，料同樣遭沒收10%訂金；以上述11個單位總成交額逾6521萬元計，估計發展商殺訂總額逾652萬元。
2月另一宗新盤撻大訂個案，來自華懋已屆現樓的青山公路琨崙，項目金琥珀32A號特色戶，實用面積2181方呎連608方呎花園，原於去年4月以2998萬元售出，買家其後亦已簽署正式買賣合約，但新近取消交易料遭沒收15%訂金涉約449.7萬元。